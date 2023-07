Evade Anel Nochebuena decir si llega a Secretaría de Cultura

-Publicidad-

En la presentación de la bailarina Elisa Carrillo y anuncio del evento «Elisa y estrellas 2023», con la presencia de Anel Nochebuena Escobar y sin estar en la mesa del presidium del evento, evitó confirmar si llega a la Secretaría de Cultura, ante los señalamientos de la salida de Sergio Vergara Berdejo.

Aunque no estuvo en la mesa de los demás funcionarios que dieron la rueda de prensa, si fue una de las organizadoras, toda vez durante el desarrollo de la misma, la bailarina Elisa Carrillo agradeció a Nochebuena Escobar por promover la danza de Puebla.

Al ser cuestionada por los medios de su arribo a la dependencia, evitó confirmarlo, al señalar que tiene varios años trabajando con el ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues llegó con él al ayuntamiento de Tepeaca, por lo que “lo respeta mucho”.

“Claramente siempre he estado trabajando con él, en este momento yo no tengo alguna otra cosa que aclarar, la verdad que desconozco cualquier otro tema que se haya dicho. No tengo algo que aclarar”, expresó ante los cuestionamientos de la prensa.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si tiene el interés por la dependencia o a que se debe su presencia evitó responder a ello y optó por invitar a la presentación de Elisa Carrillo el próximo martes 18 de julio en el auditorio Metropolitano de la zona de Angelópolis.

Hasta el momento, no se ha hecho oficial dicho movimiento en la dependencia, sin embargo, desde el fin de semana ha trascendido la salida de Vergara Berdejo, quien habría presentado su renuncia desde el viernes por la noche, luego de que acudió a dos eventos públicos.

Vergara no estuvo en reunión del viernes

El pasado viernes, el mandatario poblano Cespedes Peregrina, publicó una foto con los integrantes de su gabinete luego de hacer un balance por sus primeros 200 días, en la cual no se observa a Vergara Berdejo, además de que éste último en sus redes sociales aún se ostenta como secretario.

Será hasta este martes en rueda de prensa cuando el gobernador confirme o no si Nochebuena Escobar llega a la Secretaría de Cultura.

