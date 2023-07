-Publicidad-

A Bartolomé Luis Coliente Palafox, de 91 años, los gobiernos marinista y morenovallista le quedaron a deber un millón 280 mil pesos por un terreno en Santa Bárbara Almoloya, que “ocupó con engaños” para la construcción de un Cecyte, por lo que pide apoyo de la administración actual para llegar a una solución.

En entrevista para Ángulo 7, el nonagenario, quien en 1966 fue presidente auxiliar de dicha demarcación, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, narró que, en septiembre de 2010, la administración de Mario Marín Torres le compró un predio para la construcción de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (Cecyte).

En ese entonces, el director del Cecyte, Norberto Cervantes Contreras, le pidió al exedil apoyarlo en beneficio de la comunidad de Santa Bárbara, por lo que Bartolomé puso a la venta ocho mil 286.41 metros cuadrados de su propiedad a un precio de 2 millones de pesos.

-Publicidad-

Puso como condición que no se abarcara la superficie total de ocho mil 605.55 metros cuadrados, por lo que quedaría un espacio no vendido de 685.65 metros cuadrados.

Sin embargo, el acuerdo no fue respetado, pues “con engaños”, Cervantes Contreras y las autoridades se apropiaron del terreno antes de que firmaran un contrato de compraventa y dejaron libre sólo una fracción de 204.67 metros cuadrados.

- Publicidad -

“Cuando me dio el millón de pesos Covarrubias, todavía no se firmaban papeles ni nada. Entonces, yo regreso a la casa y voy a mi terreno y me encuentro con que ya estaban construyendo en la parte que se me iba a quedar. Estaban apuradísimos, pero todavía no se había firmado nada de papeles”, destacó don Bartolomé.

Cancelan inauguración por problemas con el pago

Debido a esta problemática y que Bartolomé reclamó, la inauguración de esta escuela se vio cancelada, por lo que Marín Torres no pudo inaugurarla como gobernador.

-Publicidad-

“Un día antes había estado platicando con el director de la escuela, pero lo que él me pidió era que les diera permiso, ya que la escuela estaba construida, pero no los dejaba entrar pues no me pagaban, y me dice ‘denos la oportunidad de entregar las boletas, nada más para entregar las boletas a los alumnos’ y yo caí, les dije pues órale”, señaló.

El 18 de mayo del 2012, Rafael Moreno Valle encabezó la inauguración de la escuela pese a que aún tenía un conflicto por el pago de 3 millones de pesos que exigía don Bartolomé.

Moreno Valle destacó en esta misma ceremonia que la obra e inicio de actividades ya podía ser usada libremente, pues ya se había pagado lo correspondiente, aun cuando esto no era cierto, a sabiendas de la presidenta de San Pedro Cholula, Dolores Ma. del Carmen Parra Jiménez.

“Había quedado (el plantel) por el gobierno anterior simplemente abandonado como una obra negra, sin recursos para concluirse, con problemas legales en términos del terreno por que se había dado un anticipo, pero no se había terminado de adquirir. (…) Esta fue una inversión de siete millones, 510 mil pesos, tanto en equipamiento como en la obra, que por supuesto la compra del terreno, insisto que haya sido un esfuerzo de todos, el ayuntamiento aportó recursos también para la compra del terreno y también los padres de familia aportaron para su compra”, señaló Moreno Valle durante la inauguración.

A esto, Bartolomé señala que, en efecto, los padres de familia hicieron una aportación de 600 pesos por alumno, así como el ayuntamiento supuestamente habría dado una cantidad, con la que quedarían pagados los tres millones de pesos, sin embargo, no fue así pues aún le quedaron a deber un millón 280 mil pesos.

“En esa acta se comprometen a qué en septiembre que ellos reunirían el millón de pesos para pagarme a mí, pero de ese dinero que juntan ellos no me dan ni un solo peso. (…) Después me llaman y hacen otro contrato ya más ‘legal’, levantan el acta y mencionan que me van a pagar el millón de pesos, si ellos me hubieran dado cada quien el millón de pesos ya serían los tres millones que costaba el terreno, pero no me dieron nada”, destaca don Bartolomé.

RMV emite un decreto para arrendar terreno

En marzo del 2016, por órdenes de RMV al entonces alcalde del municipio de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, emitieron un decreto en el periódico oficial donde señala que el terreno pasaba de ser donado al CECyTE a ser arrendado por 10 años a una librería-cafetería.

A pesar de las diferentes opciones que trató de tomar para que le hicieran este pago por su terreno, don Bartolomé no tuvo éxito, pues acudió a un martes ciudadano con el exgobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, le dijeron que no se podía hacer nada debido a que ya le habían hecho firmar.

En mayo del 2022, don Bartolomé envió un documento a Palacio Nacional para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera ayudarle con su caso y poder recuperar el dinero que le robaron las autoridades, sin embargo, hasta el momento no ha recibido noticias favorables.

“Me mandan con Hilarión Castañeda de la Secretaría de Educación Pública, me manda una contestación y luego me viene a ver el director del Cecyte a nivel estado y me pide que le firme un oficio que me traía y le digo no, no lo firmó, dígale al director que quiero platicar con él. (…) Me dice mire usted, ‘yo ya leí todo y efectivamente le quedaron a deber, pero yo no tengo dinero para pagarle, si fuera el terreno mío pues a lo mejor yo lo pago (…)’, por fin que él está consciente de que me quedaron a deber, pero hasta ahí se quedaron las cosas”, narra.

La angustia cae en don Bartolomé quien está próximo a cumplir 92 años de edad, de los cuales los últimos 13 años se ha mantenido sin tener solución sobre su caso con la injusticia que le hicieron al no pagarle el monto exacto de su terreno.

Es por ello que pide la ayuda de las autoridades, pues él señala que quiere dejar ya ese tema, pues a su edad es cansado no tener respuestas y seguir tras lo mismo sin ayuda, pues destaca que se solventa únicamente del apoyo que recibe del gobierno federal, por lo que necesita su dinero para poder sobrevivir.

“Yo dije ‘que se quede el Cecyte, órale chirrión’, pero mire, por ser tan buena gente me acabaron de fregar, no es justo que otras gentes se van hasta riendo. (…) Yo me quedé ya sin nada y con la confianza dije, ‘cuando me den lo meto al banco y ahí la voy pasando’ pero no y ya ni modos”, puntualizó.

LPR