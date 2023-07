-Publicidad-

Ignacio Mier Velazco, diputado federal y quien busca la gubernatura de Puebla, señaló que se mantendrá la unidad del partido de cara al 2024, pues si bien hay distanciamientos entre los aspirantes en Puebla, de su parte no habrá acciones que generen división al interior.

Esto, luego de que el viernes pasado en el evento que organizó la dirigencia estatal de Morena en el parque Juárez, en el que estuvo presente la secretaria general, Citlalli Hernández Mora, se dio una guerra de porras entre los simpatizantes de los tres aspirantes.

Por ello, en rueda de prensa desde Tehuacán este domingo, firmó que durante el proceso no se va a dar una solo situación que pudiera romper la unidad de partido lopezobradorista, pues “no va haber picadillo” ante el inicio del proceso electoral y para que se defina al abandera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados reconoció que hay distanciamiento con el senador Alejandro Armenta Mier y el exsecretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, pero dejó en claro que de lo que se trata en estos momentos es de llegar juntos.

“Dicen que estamos distanciados y es real, no es mentira, es que yo no estaba en ese momento, llegué un poco tarde, pero no, como fundador del movimiento, yo creo en la libertad de las personas y que mantengamos la unidad para que lleguemos así al 2024”, expresó.

Incluso, anticipó que se fortalecerá tanto que no espera que se rompa, como algunos quisieran, sino que, al contrario, será un ejercicio de apoyo en donde se buscará que cada uno, con base a su compromiso con el movimiento y su libre pensamiento, abone al diálogo.

Y es que, en el evento del viernes, Mier Velazco llegó tarde y fue recibido con porras y grito de apoyo hacía su persona, lo que desató que hicieran lo propio los simpatizantes de Armenta Mier y Huerta Gómez, además de que los tres se sentaron juntos.

Debido a ello, la secretaria general de Morena los llamó a fomentar la unidad entre todos para el 2024, haciendo a un lado las diferencias que puedan tener, toda vez que el movimiento de la cuarta transformación requiere de compañerismo y trabajo colaborativo.

Miércoles, conclusiones de foros

Por otra parte, durante la rueda de prensa, Mier Velazco dijo que el miércoles se presentarán las conclusiones de los foros que se hicieron sobre el tema de la consulta ciudadana sobre cómo debe ser el método de selección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente, anunció que va impulsar una cruzada nacional contra la trata de personas, pues es un problema que se da en todo el país, al tiempo de recordar que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador establece que estos tipos de casos ya serán considerados como secuestros y se perseguirán de oficio.