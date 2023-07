-Publicidad-

Al cierre de la tercera semana de recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón pidió que la encuesta se realice con boleta, mientras que Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia, envió una carta al líder del partido, Mario Delgado Carrillo, para pedirle moderar el exceso de publicidad en espectaculares.

Lo anterior en una jornada más de los presidenciables de Morena y partidos de alianza que continuaron este domingo sus respectivos recorridos por distintos puntos.

Prefiere que en la boleta estén los nombres

En la alcaldía Tlalpan, Marcelo Ebrard propuso que la encuesta que definirá al candidato de Morena a la presidencia se lleve a cabo con una boleta donde estén los nombres de todas los presidenciables y no por preguntas.

Ante decenas de personas que llenaron la explana, Ebrard indicó que con la boleta habría transparencia y se respetaría lo que se aprobó en el Consejo Nacional de Morena.

«Estamos luchando para que la encuesta sea una boleta en donde tu pongas quién quieres que encabece la Cuarta Transformación en vez de preguntas que no son claras y que nadie va a saber cómo estuvo. ¡Qué sea una boleta! ¿Están de acuerdo? Sí, una sola boleta», dijo a sus simpatizantes.

Ordena retiro de espectaculares

Monreal Ávila dio a conocer que el pasado 5 de julio envió una carta al líder nacional de Morena, en la que le solicitó que se ordene el retiro de los 915 espectaculares que se colocaron en 14 entidades del país para promocionar la imagen de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la gira que realizó este domingo por Campeche, el senador con licencia destacó que también se debe dialogar para evitar una intromisión de los gobernadores, ya que no se debe permitir que la cargada distorsione el proceso de selección.

“Esta carta se la envié el 5, no he tenido respuesta y yo le diría al dirigente nacional, que ayer solicitó una tregua entre nosotros, que no hay pleito entre los aspirantes, lo que hay es omisión del partido en este tipo de reglamentación y lo que yo solicito es simplemente que me responda la carta que le envié”.

Con planes de justicia para los pueblos originarios

“Continuar con los planes de justicia para los pueblos originarios de todo el país”, es primordial, destacó la exmandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que es tiempo de las mujeres, quienes pueden ser lo que quieran, desde astronautas hasta coordinadoras de la Defensa de la Transformación del país.

Desde la Plaza Juárez en Guadalajara, Jalisco, Claudia Sheinbaum recibió el Bastón de Mando por parte de los pueblos originarios de Jalisco, quienes le pidieron garantizar el desarrollo justo e integral de sus comunidades.

“Quiero decirles a los pueblos indígenas, a su representación, no solamente de Jalisco sino de México entero, que recibir para mí un Bastón de Mando es una enorme responsabilidad, y por encima de todo jamás los vamos a defraudar, jamás los vamos a olvidar. Siempre, por encima de todo, justicia para los pueblos originarios de nuestro México”, dijo.

Apuesta por la GN

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reafirmó en su reunión informativa en Michoacán que el combate a la inseguridad en México precisa la implicación de la Guardia Nacional como policía municipal de formación militar.

El oriundo de Tabasco sostuvo desde Apatzingán, ubicado en la región de tierra caliente, que la puesta en marcha de la Guardia Nacional en roles de policía municipal de formación militar será un remedio eficaz a la inseguridad.

“Declaro aquí mismo, venceremos la inseguridad. Prometo desde aquí, debemos tener Guardia Nacional como policía municipal y debe tener formación militar. ¡Eso es, junto a ustedes vamos a triunfar!”, aclaró.

ERG