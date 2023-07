Alfaro se baja de contienda por la candidatura presidencial de MC

-Publicidad-

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no buscará la candidatura a la presidencial por Movimiento Ciudadano, debido a que, la dirigencia del partido busca hacer una alianza cupular con los partidos que en el pasado traicionaron a la patria con la intención de lucrar con la derrota, señaló en un video publicado en su cuenta de twitter.

En el video, señaló que las decisiones de los dirigentes de los partidos de oposición solamente lograran consolidar al nuevo régimen, pues no están tomando en cuenta a los militantes.

Agregó que se mantendrá al frente del gobierno de Jalisco y corresponderá a las próximas generaciones defender los espacios que Movimiento Ciudadano ha ganado.

Luego de la publicación del video del jalisciense, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, respondió que con coincidía con el argumento de que ha faltado dialogo:

En cuanto a Enrique Alfaro, siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy, también respeto su decisión de no ser candidato presidencial. De su mensaje, lo único que no comparto es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe.