F1 lanza su calendario 2024: GP de México será en octubre

La máxima competición del automovilismo, la Formula 1 (F1) ha dado a conocer su calendario para el próximo 2024. En este, el Gran Premio de México ha visto fecha para el mes de octubre; así mismo, se confirmó el regreso del Gran Premio de China.

Este miércoles 5 de julio, a través de redes sociales, fue presentado el calendario oficial, aprobado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), para la disputa de la temporada 2024 de “La Gran Carpa del Automovilismo”, la F1.

Este cronograma para el año entrante ha constado de 24 fechas, aumentando una más en comparación con las que las fueron programadas para este 2023. Y es que, para carrera número 5, China estará regresando como una de las sedes de la competición.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏

Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1 pic.twitter.com/JTSWJL29yH

— Formula 1 (@F1) July 5, 2023