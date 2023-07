-Publicidad-

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de Enrique Peña Nieto, e Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, se registraron este miércoles como aspirantes a ser el responsable nacional del Frente Amplio por México y virtual candidato presidencial del PRI, PAN y PRD; en tanto, Miguel Ángel Gurría Trevino, exsecretario de la OCDE, elaborará un proyecto de nación para Va por México.



El hijo del expresidente Miguel de la Madrid, al terminó de la entrega de la documentación agradeció a todos los ahí presentes, pero también mencionó que su registró no es a nombre propio, sino que se debe a millones de mexicano que quieren un país mucho mejor. “Esto no es para mí, es para ti, es para los mexicanos”, añadió.

“No vine hablar de mí. Vine hablar de la gente que trabaja en el campo todos los días desde muy temprano, en uno de los sectores de más riesgo y que se la rifan todos los días para que tengamos alimentos en nuestras casas y para nuestras familias” añadió.

También hoy se registró el activista y vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, Israel Rivas Bastidas. Al tomar la palabra expuso los motivos para ser representante del frente “Me mueve mis asuntos personales, me mueve el haber tenido una hija con cáncer. El haber visto el drama de muchas personas que no tienen medicamentos. El haber tenido a un padre en la que fue asesinado brutalmente en los noventas”.

Hasta el momento se han registrado a este proceso la senadora Xóchitl Gálvez, y los diputados Santiago Creel y Gabriel Quadri. Sin embargo, recordar que de todos los registrados, solo cinco pasarán a una encuesta y a una disputa interna –elección primaria- de donde saldrá el posible candidato (el 3 de septiembre) para combatir por la presidencia del 2024.

Declina José Ángel Gurría a candidatura por frente amplio

Gurría decidió no competir en la contienda para responsable para la construcción del frente amplio por México. Los dirigentes Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marko Cortés (PRI, PRD y PAN, respectivamente) dieron a conocer este suceso tras haberse reunido con él; al mismo le pidieron que conformará un grupo de expertos que coadyuvara a crear propuestas de cambio.

Con Gurría ya son 7 los personajes que declinan participar en esta contienda. Recordar que la primera en declinar fue la senadora Lily Téllez. Posteriormente se sumaron Damián Zepeda, Germán Martínez, Mauricio Vila, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat