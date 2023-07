¿Amaño en la derrota del «Tri» contra Qatar?; Hay sospechas

-Publicidad-

La selección mexicana de fútbol se ha visto en medio de la polémica, esto, luego de que viera acusaciones en su contra por supuesta complicidad en el amaño de su último partido de la Copa Oro, en el cual perdió en contra de Qatar.

El pasado domingo 2 de julio, “El Tri”, de manera sorpresiva, se vio rebasado por Qatar, equipo asiático invitado a la competición, con el que se llevó un resultado en contra de 1-0 en el que fue su último encuentro de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. El único gol del partido cayó al minuto 27 del primer tiempo, cortesía de Hazem Ahmed Shehata.

Si bien, este resultado no afectó del todo al equipo mexicano pues, a pesar de ella, aún se quedaría con su boleto para los cuartos de final del torneo, avanzando como primer lugar del grupo “B”, este terminaría repercutiendo en el resto del sector. Y es que con este triunfo, Qatar alcanzó los 4 puntos, colocándose como el segundo clasificado del grupo, dejando eliminados a los representativos de Honduras, que también hizo 4 puntos quedando fuera por diferencia de goles, y Haití, que se quedó al fondo de la tabla con 3 unidades.

Es por ello que, ante esta situación, Diego Vázquez, Director Técnico de Honduras, en conferencia de prensa hizo públicas sus sospechas sobre lo ocurrido en el juego entre México y Qatar, argumentando su suspicacia debido a la diferencia de planteles que hay entre ambas escuadras.

“Me sorprende ese resultado de México, deja mucho que pensar. Tendría que ver el partido, pero me parece rarísimo viendo el nivel”, señaló Vázquez. “Si México no jugó a ganar, los dioses del fútbol le van a pasar factura en Mundiales y todo lo que viene, porque el fútbol tarde o temprano te pasa factura”, añadió el estratega.

De momento, la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), encargada de la organización de la Copa Oro no ha emitido una postura al respecto, por lo que, el próximo 8 de julio, Qatar estará disputando la ronda de los ocho mejores en contra de Panamá, mientras que México hará lo propio con un rival por confirmarse.