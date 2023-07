-Publicidad-

El Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que no buscará algún cargo en el proceso electoral del siguiente año.

Haciendo referencia tener un compromiso con Puebla y por el que fue designado por el Congreso local para concluir la administración hasta el 13 de diciembre del 2024.

En rueda de prensa este lunes en Casa Aguayo, el mandatario poblano sostuvo que seguirá trabajando “con la misma fuerza de siempre” dentro del gobierno por el tiempo que le falta, que son un año y poco más de cinco meses.

Refirió que representar al estado de Puebla es “un gran honor”, pero también requiere de un compromiso y responsabilidad que debe asumir todos los días.

“Tengo un firme compromiso de poder terminar con el encargo por el que me designó el Congreso, entonces estaremos trabajando hasta el último día de la administración con mucha fuerza y mucha puntualidad”, expresó ante la pregunta de la prensa.

Y es que en el proceso electoral que viene no puede competir por la gubernatura, que antes de ser nombrado tenía ese interés, debido a que ya fue designado por el Poder Legislativo y la Constitución local ya no le permite ocupar el cargo de nueva cuenta.

Sin embargo, sí podría ir como diputado federal o senador plurinominal, pero para ello tendría que solicitar licencia como mandatario en agosto del siguiente año, toda vez que rendiría protesta el primero de septiembre del 2024 como lo establece la ley.

Esto significa que tendría que dejar el cargo dos meses y medio antes, situación que ya dijo que no va hacer, por lo que se quedará hasta que sea relevado por quien gane la elección en junio del siguiente año.