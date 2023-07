Armenta, listo para solicitar licencia cuando Morena lo pida

-Publicidad-

El senador Alejandro Armenta Mier señaló que “tiene lista y está preparado” para cuando tenga que presentar su licencia, aunque hizo énfasis en que es necesario esperar la convocatoria de Morena para el proceso electoral del 2024 en Puebla y afirmó que “no habrá dedazo”.

En rueda de prensa, el también presidente del Senado señaló que, a diferencia de Julio Miguel Huerta Gómez, quien dejó la Secretaría de Gobernación (Segob) para enfocarse en su proyecto político, su cargo es de elección popular, por lo que no aplica la renuncia, sino licencia.

“Yo la tengo lista, estoy preparando para cuando eso sea, hay que esperar la convocatoria, no son los mismos procesos en cargos administrativos que de elección popular, pero yo no tengo un solo problema, se los he dicho varias veces, cuando se den los tiempos lo vamos hacer”, expresó.

Afirmó que no habrá dedazos en la designación del candidato a la gubernatura de Puebla, pues no hay ningún consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no porqué suban una foto con él, quiere decir que ya van a ser los elegidos; esto haciendo alusión a Ignacio Mier Velazco, quien estuvo en el temple el sábado pasado.

Sostuvo que él ve piso parejo en el estado, esto luego de que en el evento del domingo en donde Huerta Gómez dio a conocer que buscará la candidatura a la gubernatura se notó la presencia de gran parte del gabinete estatal, los diputados locales y más de 170 presidentes municipales.

-Publicidad-

«A la sombra del dedazo le da miedo que tu dialogues con alguien, cuando ellos están acostumbrados a la imposición, al dedazo, a la usurpación. Suben una foto y ya dicen que están con él (AMLO). El presidente ha dicho muchas veces no tengo favoritos», expresó.

Agregó que cada quien se separa conforme al contexto de sus actividades, por lo que reiteró que estará pendiente de lo que determina el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para Puebla, lo cual se estima que sea en septiembre una vez que haya candidato presidencial.

Todos tienen oportunidad de competir

En ese tenor, Armenta Mier dijo que él es respetuoso de todos los aspirantes, al poner de ejemplo que la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco vivió una etapa compleja, «pero es una compañera que tiene derecho de participar, como lo tiene Olivia Salomón, como Norma Layón».

- Publicidad -

Incluso, el senador cuestionó sobre si alguien tiene calidad moral de decirle que no puede participar, por lo que los que sueñan con el «dedazo» cuando los ven reunidos se espantan y se apanican.

Lo anterior, luego que se le viera con el exsecretario de Gobernación este lunes por la mañana, a lo que respondió que se encontraron tras salir de una entrevista radiofónica, además de señalar que este fungió como interlocutor en la gestión de Miguel Barbosa Huerta con el senado, existe un trato institucional.

Finalmente, Armenta Mier consideró que deberá ser el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien debe reflexionar sobre el mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación de Ardelio Vargas Fosada, en la subsecretaría de la Segob.

-Publicidad-

«Siempre habrá de mi parte un acto de cortesía, de respeto y colaboración hacia el gobernador. El tema hoy necesita una reflexión de él que no es recomendación mía, seguro el actuará en próximos días”, enfatizó.