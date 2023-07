-Publicidad-

El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, señaló que si Antonio Gali Fayad, quiere sumarse a su proyecto político de cara a la elección del 2024, es bienvenido, siempre y cuando sea con los valores y principios de la cuarta transformación.

En rueda de prensa dominical, el también aspirante a la gubernatura señaló que el exmandatario “fue su maestro” y nunca va ocultar a sus amigos, pues es una persona que cree en libre albedrío y por eso está dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo que quienes no son partidarios de la 4T no lo entienden e hizo énfasis en que el no es juez para castigar delitos, ni Dios para perdonar pecados, por lo que no va a renunciar a la amistad que tiene con él, pues sino el pasado quedaría en el olvido y eso es algo que no va hacer.

“Creo en el libre desarrollo de la personalidad que cada ser humano es responsable en el libre albedrío en el volante de su vida y sabe a dónde lo lleva, creo que los seres humanos son los que deben de decidir. Yo respeto a todos y a quienes consideran a alguien que no, también”, expresó.

En ese tenor, el legislador morenista comentó que si Gali Fayad quiere incorporarse a un movimiento “de buena fe de hombres y mujeres dignas”, en el cual piensa aportar algo para el beneficio de Puebla, sin egoísmos y que el único interés el beneficio los ciudadanos y estado, es bienvenido.

Y es que en los últimos días ha trascendido la llegada del exmandatario para apoyar a Mier Velazco habría sido gestionada por el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien es primo del también exalcalde poblano, esto, luego de que Morena se hizo del poder en aquel estado.

Reunión con auditor es natural, dice

En otro tema, el coordinador de Morena en San Lázaro comentó que la reunión que tuvo con el auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, es algo normal, pues es un órgano técnico que depende de la Cámara de Diputados y por eso deben tener estos encuentros.

Agregó que a diferencia de otros gobiernos, ahora las reuniones son públicas y si se hizo en un restaurante en la avenida Reforma es porque las oficinas de la auditoría están a hora y media de la cámara y él como diputado tenía otros encuentros pendientes en esta zona.

Por otra parte, sobre la situación del mercado La Cuchilla, el diputado consideró que es un lugar que tendría que ser patrimonio del municipio o, en su caso, del estado, además de que su operación debe ser revisada por todos los acontecimientos que ha habido las últimas semanas.

Manifestó que es una zona que nunca ha estado regularizada por parte del gobierno municipal, pues se vende piratería y ahora ya hasta se cometen otro tipo de delitos que fueron migrando ante la falta de vigilancia de las autoridades.