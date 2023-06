Lotes rústicos en Puebla, sin regulaciones para construir

-Publicidad-

Ante la constante presencia de sujetos que ofertan lotes rústicos a bajos costos, principalmente en la zona de Valsequillo, el ayuntamiento de Puebla llamó a no comprarlos, pues no están regularizados y no se les dan permisos de construcción para edificar casas.

Esto ya que estos precios bajos, se deben a que la regulación de estos terrenos es difícil o hasta nula, por lo que quienes adquieran estos lotes rústicos únicamente enfrentarán problemas al intentar construir una vivienda.

Así lo señaló el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, en rueda de prensa durante el evento de inauguración de los departamentos Vértice Residencial en Bosques de San Sebastián, donde explicó que los lotes rústicos carecen de servicios, no se les puede dar escriturar el terreno.

«En lugar de comprar un patrimonio, compran un problema. (…) Desafortunadamente no son empresas establecidas, son lonas que se colocan en distintos lugares del estado, no solo en la ciudad de Puebla», señaló el titular de la dependencia.

Estos lotes son ofertados a bajos costos en distintas zonas como: Valsequillo, Izúcar de Matamoros, Puebla, Tepeaca, Atlixco, entre otros.

-Publicidad-

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano ha identificado trazos de lotes rústicos que se están comercializando del lado de Valsequillo, mismo que generará a lo largo del tiempo una problemática social.

Sin embargo, no hay contra quien proceder a estas irregularidades, pues no son empresas establecidas, ni hay personas identificadas que estén a cargo de estas ventas.

Finalmente, el secretario Velázquez Gutiérrez, hizo un llamado a los poblanos a no caer y no comprarlos, aunque tengan un ‘buen precio’, ya que terminarán perjudicados y no podrán tener en regla su lote.

- Publicidad -

«No compren lotes rústicos porque insisto, es una situación ilegal e irregular», señaló el funcionario municipal.

CRBP