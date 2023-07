-Publicidad-

Los aspirantes a la a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum Pardo coincidieron en criticar la nueva ley de antiinmigración que entra en vigor este sábado en Florida, Estados Unidos, a la cual calificaron de racista e inhumana.

Lo anterior en una jornada más de los presidenciables de Morena y partidos de alianza que continuaron este viernes sus respectivos recorridos por distintos puntos.

El excanciller mexicano viajó este viernes a Miami donde pidió construir «un megachat» para afrontar la nueva ley de inmigración que entra en vigor este sábado en Florida, que consideró una «regularización del racismo».

«La ley por definición está en contra de los derechos de las personas y es intrínsecamente injusta”, dijo.

-Publicidad-

La marcha tendrá lugar este sábado en Homestead, al sur del condado Miami-Dade, donde se celebró este viernes el «diálogo» y donde trabaja un gran número de jornaleros mexicanos.

A partir de este sábado entra en vigor la Ley SB 1718 en Florida, impulsada por DeSantis, que establece restricciones a inmigrantes indocumentados, pero que podría generar discriminaciones por «perfil racial» que afecten a otras personas.

La critica como inhumana

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México se pronunció contra ley SB 1718, que entrará en vigencia el sábado y a la que calificó de «inhumana» por «criminalizar a los migrantes».

- Publicidad -

En un video publicado en redes sociales, Sheinbaum se solidarizó con los migrantes mexicanos que residen y trabajan en Florida.

«Enviamos nuestro apoyo y solidaridad a nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos, particularmente en Florida. Sé que mañana habrá una movilización en contra de la ley SB 1718 que criminaliza a los migrantes y que es tan inhumana y discriminatoria que prohíbe la atención médica», dijo Sheinbaum.

Entre otros puntos, la ley 1718 penaliza a quien transporte indocumentados a Florida y a quienes los contraten, además obliga a hospitales y clínicas a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes.

A la oposición no le alcanzará

-Publicidad-

En Tijuana y pegado al muro de metal que divide a México y Estados Unidos, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández lanzó críticas contra el PRI y el PRD y al ser cuestionado sobre la situación de ambos.

«La imaginación no les alcanza para diseñar un proceso para seleccionar a su candidato, como era el partido del PRD, ahora ya no es ni de masas ni de maíz, ya está a punto de desaparecer y el PRI corre el riesgo de no conservar el registro«, aseguró

Lamenta cargada de gobernadores

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, lamentó la cargada de algunos gobernadores para apoyar a los otros presidenciables de Morena y dijo que cuando se pierden los ideales surge la “lisonja y la lambisconería”.

Desde Salina Cruz, Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara Cruz ha manifestado su respaldo abierto a Claudia Sheinbaum, Monreal continuó con las asambleas informativas en busca de la candidatura presidencial de Morena.

Noroña llama a mostrar apoyo desde Puebla

En Puebla, arropado por cercanos al diputado federal Ignacio Mier Velazco, Gerardo Fernández Noroña, el aspirante presidencial del PT, encabezó el encuentro “Mujeres en Movimiento”, donde pidió a la ciudadanía pegar cartulinas apoyándolo de cara a la encuesta de Morena.

De cara a las encuestas ciudadanas que aplicará Morena a finales de agosto y principios de septiembre para dar con el coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña llamó a la ciudadanía a pegar en fachadas de casas cartulinas con frases hechas con plumón en su favor.

ERG