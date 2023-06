-Publicidad-

Los senadores Damián Zepeda Vidales, Germán Martínez Cázares y Lilly Téllez García, así como el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, son los cuatro políticos de oposición que han declinado participar en el proceso acordado por las dirigencias del PAN, PRI y PRD para definir a un virtual candidato presidencial a través de consultas ciudadanas.

Los cuatro coincidieron que el método anunciado no garantiza equidad entre las y los aspirantes, sin embargo, apoyarán al que resulte elegido, para ser el representante del cuadro opositor.

A través de un mensaje en video, la legisladora reiteró su recelo respecto al proceso de la alianza opositora, ya que “así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”.

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”, comentó, y lamentó que la oposición se ponga a la altura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por adelantarse a los tiempos electorales.

Método beneficia al PRI

El senador del PAN, Damián Zepeda, aseguró que no se dará una elección libre dentro del método de Va por México ya que habrá una guerra de estructuras en la que aseguró que el PRI podría salir beneficiado.

“Yo lamento mucho que mi partido insista y ratifique ir en una alianza PAN-PRI una alianza que ha probado ser un fracaso absoluto electoral rechazado por los ciudadanos (…) yo lo he dicho muchas veces, representa una incongruencia histórica brutal”, mencionó.

‘Quiero agradecer a quienes me apoyaron’

Germán Martínez, senador de Grupo Plural, anunció que se bajará de la contienda para obtener la candidatura a la presidencia de 2024 por la alianza opositora, porque se mostró en desacuerdo y señaló que se realizarán campañas anticipadas que violarían la ley electoral.

“Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser presidente de México. Su aspiración es nuestra aspiración, la de tener hospitales públicos con medicamentos que curen el dolor, escuelas de calidad públicas para nuestras niñas y nuestros niños, la aspiración de devolverle el miedo a los criminales en las calles de México y la aspiración de recuperar la brillantez internacional con un jefe de Estado que nos dé orgullo a todos”, dijo a través de un video publicado en redes sociales.

“Mi compromiso es primero con Yucatán”

El Gobernador de Yucatán informó que no participará en el proceso de selección de candidatos para la Presidencia de México por parte de la alianza opositora.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador explicó las razones de esta decisión:

“Las razones de esta decisión se dividen en 2 aspectos; por un lado, hoy nuestro estado tiene grandes proyectos en puerta que van a cambiar y marcar el rumbo que habremos de tomar los próximos 20 o 30 años, un rumbo de prosperidad, igualdad y mejores oportunidades para todas y todos”

Tres se apuntan a contienda

Quienes sí están interesados en participar son el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y el exsecretario de Turismo Enrique de La Madrid Cordero.

Creel Miranda, mandó un mensaje a la ciudadanía para confirmar sus aspiraciones para competir por ser el abanderado de los partidos de oposición al gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

A través de redes sociales, aseguró que el método de su coalición ya está definido, por lo que incursionará en el proceso ante la urgencia que significa la participación en la contienda federal del 2024.

“Ya hay ruta. La decisión que he tomado es ir hacia delante. El método ya está listo y yo también”, refirió.

“Voy a ser la próxima presidenta de México”

La senadora del PAN, anunció que sí buscará la Presidencia de la República. En un video difundido en sus redes sociales, destacó que está a favor de los programas sociales, y votó para que estuvieran en la Constitución Política.

La senadora buscará regresar las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y se comprometió a garantizar el abasto de medicamentos, en particular, aquellos para tratar el cáncer.

“Eso es lo que yo quería decirle al presidente, pero al cerrarme la puerta miles de mexicanos me abrieron la suya, entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional sólo se abre de adentro hacia afuera, por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: voy a ser la próxima presidenta de México”.

Jura que no representa al PRI

El exsecretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se apunta para contender en la alianza Va por México, pero jura que no representa al PRI, sino representar los ideales que se ha propuesto el “Frente Amplio por México”.

“Yo vengo aquí en calidad de un ciudadano con experiencia en el servicio público, en el sector privado, en la academia, pero sobre todo, con un profundo amor por mi país”.

¿En qué consiste el método?

El método contemplará participación en foros, consultas y estudios de opinión pública y arrancará el 4 de julio, con miras a definir a su candidato o candidata en el próximo septiembre.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), son los que integran tal coalición que buscará la victoria, el próximo año.

El proceso constará de tres etapas: la primera en la cual las y los aspirantes se registrarán; la segunda en la que se escogerán a las y los tres con más apoyos, y la tercera en la cual se definirá a la o el próximo “Responsable Nacional de Construir un Frente Amplio por México”.

ERG