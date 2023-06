-Publicidad-

La promoción de aspirantes a la Presidencia de la República y la gubernatura sigue en Puebla con panfletos, periódicos y revistas, donde resaltan la imágenes de políticos morenistas como Claudia Sheinbaum Pardo, Julio Huerta Gómez y Rodrigo Abdala Dartigues, además persisten anuncios de Ignacio Mier Velasco.

Ante ello, Jorge Montero Ventura, consejero del INE, señaló que la Comisión de Quejas y Denuncias analizará las quejas que pudieran presentarse, aunque aclaró que no en todos los casos habría una violación a la ley electoral, pues no hay un llamado expreso al voto y, en cuanto a los presidenciables, no se puede limitar la libertad de expresión que tienen como ciudadanos.

En Puebla, los presidenciables Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubón han promovido su imagen en espacios como revistas, espectaculares y propaganda.

En la última semana, por ejemplo, jóvenes recorren colonias del oriente de Puebla capital ofreciendo casa por casa panfletos y periódicos con información de la carrera y logros de gobierno de Sheinbaum Pardo, aunque ella renunció como mandataria de la Ciudad de México el pasado 16 de junio.

En la Vía Atlixcáyotl, una de las principales de la zona metropolitana de Puebla, hay varios espectaculares con la imagen de Julio Huerta Gómez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, en la portada de la revisa Campaigns & Elections.

Por su parte, la imagen de Ignacio Mier Velazco, que también aparece en anuncios donde se promueve su trabajo como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Cabezas como “Los 10 logros de la 4T”, “Vamos a ganar la encuesta” y “La transformación de México #EsClaudia”, dejan entre ver un premeditado inicio de campañas por parte de candidatos.

Esta promoción debe ser revisada a detalle

En entrevista con medios este miércoles, durante la inauguración del foro 50 +1 en la Ibero de Puebla, los consejeros Rita Bell López Vences y Montero Ventura señalaron que estas acciones tienen que ser revisadas, ya que a pesar de lo que parecería una promoción, no pueden atentar contra los derechos de libertad de expresión.

Por su parte, Jorge Montero destacó que ya se han emitido las medidas cautelares ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mismas que en casos especiales los ha confirmado la sala superior.

“No tiene que haber un llamado expreso al voto y si viene cierto, en algunas revistas salen algún tipo de imagen, pero mientras no haya un llamamiento impreso al voto, de los lineamientos que nosotros mismos señalamos, no podemos considerar que esté violentando la norma electoral, tendría que hacerse un análisis», puntualizó.

Rita Bell señaló que estas medidas serán siempre y cuando un partido o la misma ciudadanía se queja como tal de esta promoción en lugares públicos, por lo que quien le daría seguimiento será la sala especializada y sala superior.

“Ellos son los que tienen que revisar si se trata en efecto de actos anticipados y si están incurriendo en alguna violación a la ley, por eso es autoridad jurisdiccional y nosotros autoridad administrativa”, destacó.

Cabe señalar que hasta este momento no se han recibido quejas de que los lineamientos no hayan sido respetados por parte de ningún partido político.

LPR