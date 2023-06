-Publicidad-

Ardelio Vargas Fosado, nuevo subsecretario de Desarrollo Político de la Segob estatal, descartó que haya encabezado un desalojo violento contra campesinos de Pantepec, pues no hubo golpes ni personas lesionadas; además, reviró que llevaban cerca de un mes en un terreno que es de propiedad privada.

En entrevista, tras acompañar a su gira de trabajo al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en Tepeaca, el funcionario estatal, cuya designación ha sido criticada, señaló que “fue una acción de gobierno” que efectuó la delegada y comisionado de Gobernación en dicha zona, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que los pobladores de dicho municipio ubicado en la Sierra Norte lo señalaron como el artífice de los hechos, pero argumentó que hay constancia y fe ministerial de la Fiscalía General del Estado de que se dio la invasión de tierras, en respuesta a una denuncia que se hizo.

“Es un tema entre propietarios y campesinos que no presentan ningún documento para comprobar el derecho que tienen sobre las tierras. No hubo un sólo golpe ni lesionado, se no hubo ninguna agresión ni el daño que dicen, no estuvieron ni un mes ahí”, declaró.

Aseveró que cuando “los denunciantes llegan y se meten a un terreno que tiene propietario y no lo justifican su acción de alguna manera, se tiene que actuar contra ello, por lo que descartó que hayan tenido 10 años de estar en ese lugar, pues llegaron el 4 de abril y el retiro de los mismos se dio el 27 del mismo mes.

Sin precisar si estuvo o no presente o si encabezó dicho operativo, argumentó que “fue una acción de gobierno” lo que efectuó la delegada y comisionado de Gobernación, pues las personas dejaron las tierras por el convencimiento de los funcionarios.

Respeta críticas por su designación

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las críticas que se han dado en torno a su designación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual se hizo oficial el lunes, las minimizó y dijo que él llega a entregar su servicio y poner la experiencia con la que cuenta.

“Yo vengo a abonar al gobierno de Sergio Salomón Céspedes, a quien conozco de hace tiempo, y a la gobernabilidad de mis paisanos, siempre esa ha sido mi visión fundamental”, expresó al tiempo de señalar que en su momento responderá a los señalamientos en su contra, con la autorización del mandatario.

Sostuvo que como funcionario tienen su posición sobre este tema, pero responderá a todo lo que han hablado, ya que tienen una justificación y no es como lo han presentado en los últimos días luego de que se dio a conocer su llegada al gobierno.

Afirmó que todas las acusaciones en su contra han sido aclarados en su momento y llevados incluso al máximo tribunal de México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Vargas Fosado reveló que la invitación para participar en el gobierno del estado se dio porque “es amigo” de Céspedes Peregrina desde hace tiempo y comparten la visión de trabajar por Puebla y, ante la pregunta de si veía un golpeteo político, contestó: “yo nunca respondo, la verdad siempre les pongo la otra mejilla, pero ya habrá tiempo para platicar”.

