-Publicidad-

Antonio Gali López, hijo del exgobernador Antonio Gali Fayad, fue nombrado coordinador en Puebla de Manuel Velasco Coello, quien participará en la encuesta de presidenciables de Morena; por otra parte, Adán Augusto López Hernández informó sobre sus gastos para recorrer el país y negó caer en excesos.

Lo anterior en una jornada más de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y partidos de alianza que continuaron este martes sus respectivos recorridos por distintos puntos del país.

Fue este martes por la noche cuando el exgobernador de Chiapas confirmó lo anterior y señaló que Tony Gali encabezará las asambleas informativas en el estado de Puebla.

“Conocí a Tony Gali López por mi hermano Rafael Moreno Valle hace muchos años y nos da mucho gusto que haya aceptado coordinar nuestros trabajos para las asambleas informativas en #Puebla rumbo a la encuesta para seleccionar al Coordinador de la #CuartaTransformación”, destacó Manuel Velasco a través de su cuenta de Twitter.

-Publicidad-

Tony Gali López fue diputado local en el morenovallismo del 2011 al 2014. Antes fue titular de la Secotrade y jefe de oficina del panista.

Gastó casi 400 mil pesos en primera semana

El exsecretario de Gobernación informó que en la primera semana de recorridos por el país gastó 395 mil 683 pesos, un promedio de 56 mil 526 pesos diarios, dinero que puso de su bolsa y de sus propios ahorros.

Al encabezar una asamblea informativa en Navojoa, Sonora, el exfuncionario detalló que de ese total, la mayor parte, 293 mil 235 pesos, se utilizaron para solventar pagos relacionados con la logística de los eventos en los que se ha reunido con miles de personas.

“No cualquier mujer puede ser presidenta”

- Publicidad -

Luego que la senadora Xochitl Gálvez se destapó como aspirante a la presidencia, la Exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que además de ser mujer, para llegar a ser presidenta se necesita también darle continuidad a la Cuarta Transformación, tal como lo ha dicho.

En ese sentido, la exmandataria capitalina indicó que, Xochitl es representada en el proyecto de la oposición ya que son del pasado, «de corrupción, todos ellos son iguales», aseguró.

A pregunta expresa si puede darle batalla en el proceso electoral, Sheinbaum respondió: «Yo por eso siempre digo que son dos cosas, continuidad de la Cuarta Transformación y mujer, no es cualquier mujer (que pueda ser presidenta)».

Ebrard califica de ‘desproporcionado’ el gasto de promoción

-Publicidad-

Ante los eventos masivos de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, Claudia Shienbaum y Adán Augusto, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que hay una evidente desproporción en el uso de los recursos por parte de estas “corcholatas”.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso y me doy cuenta también que el pueblo no se deja. Somos un pueblo sabio, como dice el presidente”, dijo.

En un evento realizado en Coyoacán en la Ciudad de México, el político comentó que es necesario que Morena ponga un tope de gastos a los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Cinco años no son suficientes

En un recorrido por la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, un municipio con alta marginación, el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los residentes que sigan apoyando al gobierno porque cinco años de transición son insuficientes para hacer cambios.

Monreal pidió apoyo para que nunca más vuelvan gobiernos oligarcas o que se olviden de la gente. “Ahora es cuando hay que luchar junto con Lopez Obrador para que siga adelante la transformación del país”.

Poder Judicial está corrompido

Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, sostuvo que el Poder Judicial está copado de corruptos que toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas.

En la asamblea informativa que ofreció en el malecón ‘Balcón del Usmacinta», ubicado en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, Fernández Noroña consideró que el pueblo debe elegir a jueces y magistrados, que no se vendan al mejor postor.

ERG