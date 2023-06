Piden reconocer infancias trans y ley antidiscriminación en Puebla

-Publicidad-

En Puebla, la comunidad Lgbtttiq mantiene la exigencia de una nueva Ley para Prevenir la Discriminación, pues la de 2013 no está actualizada y tampoco se aplica, así como el reconocimiento de las infancias trans.

Así lo señalaron, en entrevista con Ángulo 7, Onán Vázquez Chávez, presidente del Consejo Directivo de No Dejarse es Incluirse y María José Flores Serrano, de la Asociación para la Pluralidad y Protección Sexual (APPS), en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se conmemora este miércoles.

Ambos personajes señalaron que, aunque ha habido avances en los derechos de los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Interseexual, Queer (Lgbtttiq), persiste la discriminación, homofobia y exclusión hacia este sector de la población.

Por una parte, Vázquez Chávez comentó que si bien se tiene la Comisión de Derechos Humanos (CDH), ésta solo recibe quejas o puede abrir carpetas cuando hay se llegan a dar este tipo de actos en instituciones de gobierno o servidores públicos, ya sea municipal y estatal, no lo puede hacer en casos donde los responsables son particulares, empresas y otros sectores.

“La discriminación es algo que se presenta de manera estructural y sistémica y no tenemos una herramienta legal o jurídica para denunciar casos que se registran por parte de particulares, del que podamos echar mano a quien lo hace, ni tampoco que se pueda dar una conciliación o reparación”, expresó.

Ley de 2013 no se aplica, señalan

Dijo que, aunque se cuenta con la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la cual fue publicada en el 2013 no se aplica, pues, aunque habla de que se tiene que instalar un Comité Estatal que se encargue de analizar e investigar los casos, así como si necesita judicializarse, no ha sido conformado, ni tampoco protege a las víctimas.

Por ello, consideró que tiene que abrogarse esta normativa y crearse una nueva en la que sí se tengan sanciones, ya sea administrativas o económicas, así como dé pie a judicializar si es necesario, pues mientras no se cuenta con ella las personas, no solo de la diversidad sexual, sino en general, cuente con una herramienta para castigar estos actos.

En ese mismo tenor se pronunció Flores Serrano comentó que, aunque existe la ley, no se aplica, pues recordó que de haber sido así, se hubiera visto con el acto de discriminación a dos jóvenes gays en el Centro Comercial San Francisco en mayo pasado, donde un guardia intentó sacarlos porque “daban mal aspecto”.

“Si realmente se tuviera, habría sanciones con este tipo de hechos, entonces, pues no se trata solo a la comunidad LGBT, sino que yo creo que a todos en general nos interesa que no seamos víctima de esto y es necesario que se tenga una, pues de nada sirve que este si ésta no sirve”, expresó.

Infancias trans, entre los pendientes

Ambos activistas coincidieron en que otro de los pendientes que se tienen es reformar el Código Civil para el reconocimiento de las infancias trans, pues ya venció el plazo de 12 meses que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al Congreso de Puebla para legislar al respecto.

Y es que, en marzo del año pasado, el máximo tribunal de justicia en el país declaró la invalidez del artículo 875 Ter, fracción II, de dicho código, toda vez que establecía que para hacer el cambio de acta para tener una nueva con el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de la persona, tenía que ser a partir de los 18 años y la Corte resolvió que debe ser desde los 12.

Por otra parte, Onán Vázquez Chávez mencionó que otra de las preocupaciones que se tienen es que con el modelo federalizado de salud que se busca implementar en Puebla, con el esquema IMSS-Bienestar, no se sabe qué sucederá con las personas de la comunidad y aquellas que tiene VIH, pues actualmente los servicios estatales son mejores que los del IMSS.

Mientras que María José Flores Serrano manifestó que para abonar a los derechos de la diversidad los ayuntamientos tienen pendientes de contar con un área específica de atención, como es la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género en la capital, pues solo Puebla y Tecamachalco la tienen.

Añadió que igual es necesario que haya más políticas públicas y programas específicos a favor de este sector, pues puso de ejemplo las ferias del empleo solo son para hombres o mujeres, no para personas trans, por lo que igual vio necesario que se dieran estímulos a empresas que contratarán a este tipo de población, pues en su mayoría son excluidos.

LPR