Tras la prórroga de un mes y ampliación del horario para cumplir con la verificación vehicular en Puebla, automovilistas que acudieron este lunes a los verificentros reportaron que no pudieron realizar su cita en línea porque la página no tiene fechas disponibles en el calendario, por lo cual pidieron generar más.

En entrevista con Ángulo 7, la señora Rosa María Cabrera Álvarez refirió que se encontraba formada desde las 6:00 de la mañana y aun así fue de últimas que pudieron formarse para ingresar al Centro de Verificación ubicado sobre el bulevar Hermanos Serdán.

Dijo que trató de realizar su cita el domingo 25 de junio sin embargo no tuvo éxito, ya que la página no le daba fecha disponible, por lo que tuvo que arriesgarse a ir sin cita y a no ser atendida.

«La página no se podía abrir, no daba nada al tratar de poner los datos y eso, y no se pudo», destacó.

Sin embargo, personal del verificentro, ya que era de las primeras 50 conductores que se encontraba en el lugar, le colocaron un asterisco con tinta blanca, para presuntamente poderla pasar a verificar, en lado contrario a quienes si acudieron con cita los marcaban con una carita feliz.

#Ángulo7Informa 🚔| Más de 50 automovilistas están a la espera de poder verificar este lunes en el #verificentro ubicado sobre el bulevar Hermanos Serdán, #Puebla. Vía @Just__Pau#EnVivo 🔴 https://t.co/B0yfgXPOiO pic.twitter.com/YfZH6GitVP — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 26, 2023

Personal de verificentros no ayuda a generar citas

Lo mismo ocurrió con el señor Armando, quien molesto comentó a Ángulo 7 en su recorrido por el centro de verificación que no pudo realizar su cita en la página oficial, por lo que recurrió al personal para que pudieran ayudarlo.

Armando obtuvo una respuesta negativa por el personal a pesar de que por la parte de afuera del verificentro colocaron un señalamiento con la leyenda “Verifica. Si no traes cita, nosotros te la agendamos”.

Por lo que Armando tuvo que retirarse del lugar sin obtener su verificación y sin ayuda del personal.

“Él (el trabajador del verificentro) dijo que no me puede aceptar, que no me puede recibir porque no tengo la cita, ellos tienen un letrero en donde dicen que ellos pueden programar la cita por uno y al final de cuentas el gerente o el encargado dijo que no, que no es verdad, tiene el letrero ahí pero que no lo puede hacer, es necesario que yo lo haga”, señaló en entrevista.

Hay que recordar que, el domingo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que autorizó extender el periodo de verificación vehicular sin multa al 31 de julio, así como que los verificentros atiendan a los automovilistas, con cita o sin ella, en horario extendido hasta las 10 de la noche.

Advierten sobre multas por no cumplir

Los automovilistas que no cumplan con la verificación vehicular en Puebla en el primer periodo de 2023 pueden hacerse acreedores a una multa de hasta 2 mil 74 pesos.

Por ello, el gobierno estatal recomienda realizar este trámite y pagar 210 pesos del servicio de verificación para hologramas exentos o con hologramas 00. En tanto, los hologramas 0, 1 y 2 deben pagar 628 pesos.

Antes de programar una cita, recuerda que debes de contar con tu tarjeta de circulación y una identificación vigente en original y copia.

En el caso de vehículos nuevos el 2022 o 2023, debes presentar una carta factura, factura y el contrato de arrendamiento.

LPR