-Publicidad-

El Infonavit en Puebla tiene como meta cerrar el 2023 con 10 mil créditos, cifra que representa una baja del 13 por ciento respecto a los 11 mil 500 del 2022, sin embargo, igual busca acomodar 5 mil viviendas que fueron recuperadas, las cuales serían a un costo menor.

Así lo señaló este viernes, en entrevista, Antonio Kuri Alam, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quien agregó que la idea es que los créditos se entreguen s durante lo que resta del año, pues para el 2024 sí buscarán aumentar las cifras.

Descartó que haya trabas para las personas que tienen su crédito, aunque en el caso de los desarrolladores en algunas ocasiones son los trámites burocráticos, por ello es que se hacen convenios con los ayuntamientos para agilizar estos procesos.

Precisó que la capital poblana es donde mayor demanda se tiene, toda vez que es el municipio más grande, pero igual hay otros que están creciendo como Huejotzingo, Coronango y Cuautlancingo.

-Publicidad-

“La falta de vivienda se debe a que no hay construcción. Una parte fue la inflación, otra, pues los materiales, pero ya empezaron a bajar los precios. Lo que sí puedo decir es que para el año que entra los desarrolladores construirán más viviendas”, abundó.

Buscan acomodar 5 mil casas recuperadas

Respecto a las casas que fueron recuperadas, comentó que la mitad están en la ciudad de Puebla, el resto en otros municipios, como Teziutlán, Tehuacán y Huejotzingo, por lo que pronto se empezará con su escrituración. Por ello, trabajarán de la mano con alcaldes.

Agregó que estaban abandonadas o hubo gente que se apropió de ellas cuando el propietario salió de viaje, por ello es que legalmente ya tienen posesión de ellas para que puedan ser comercializadas, dándole preferencia a los trabajadores de los ayuntamientos donde se encuentran.

- Publicidad -

Si bien no especificó el monto que tendrá cada vivienda, toda vez que depende el tamaño, hizo énfasis en que será recurso que entrará al instituto y ya no se va dar por perdido, por lo que seguirán recuperando las casas que ya no sean usadas o estén abandonadas

“Yo creo que son muchas razones, en algunos casos, pues porque se cambiaron de ciudad, dejan la casa y cuando regresan ya está invadida, no tiene ventanas, o están bandalizadas, aunque igual se da por la lejanía con los centros de trabajo”, expresó.

Explicó que, en el caso de Tehuacán, todos los policías municipales cuentan con Infonavit, por lo que ellos pueden acceder a un crédito, toda vez que serán a menor costo, pues se prevé que sea entre 30 y 40 por ciento menor que si fuera un crédito nuevo.

Suben edad para pagar créditos

-Publicidad-

Por ello, mencionó que uno de los requisitos que se piden para poder inscribir un crédito, es que la vivienda esté cerca de iglesias, de hospitales y centros de trabajo, pues de lo contrario no le dan seguimiento al proceso.

Y es que, hizo énfasis, el límite de edad subió a 70 años, por lo que, si una persona lo pide a los 40 años, tendrá 30 años para pagar, si se pide a los 45, serán 25 años.

En ese tenor, Kuri Alam informó que se puso en marcha un programa específicamente para mujeres en donde en lugar de 70, sube a 75 años para pagar su crédito, con el objetivo de que tengan más tiempo para cubrirlo, algo que –dijo– se lo merecen.

LPR