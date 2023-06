-Publicidad-

En su visita a Puebla, el petista y aspirante presidencial, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que respetará el resultado que arroje la encuesta y confió en que hay posibilidad de revertir las encuestas que lo ponen abajo, así como descartó que haya un “agandalle” de candidaturas en Morena.

En rueda de prensa, acompañado de legisladores del PT, Fernández Noroña señaló que se tiene acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, en cual los seis aspirantes se comprometieron a acatar, pues el que gane no representará a un partido, sino al movimiento.

#Ángulo7Informa ll Si no gano la encuesta, me voy a vender libros, manifestó el petista y aspirante presidencial, @fernandeznorona, quien agregó que la repartición que Morena fue porque el partido considera que sus cuatro aspirantes serán los primeros lugares. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/pNaffulF5p — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 22, 2023

Señaló que “es natural” que se tenga un piso disparejo, no solo en Puebla y los otros estados, sino a nivel nacional, pues no es lo mismo cuando un aspirante a una candidatura tiene recursos o cargos gubernamentales, que otro que no cuenta con ello, como los diputados o solo es militante.

“Como dice el clásico, yo tengo otros datos, no me metían en las encuestas y ahora ya me incluyen y me ponen en un indiscutible tercer lugar, sin un centavo, sin espectaculares, solo con el apoyo de la gente, además de que he tenido alcance en redes sociales”, asentó.

Indicó que en estos cuatro días que lleva de recorrido ha visto la aceptación de la gente, lo que lo fortalece para las encuestas.

#Ángulo7Informa ll En su visita a #Puebla, @fernandeznorona, aspirante presidencial con el @PTnacionalMX, afirmó que será respetado en resultado de la encuesta, pues quien gane no abanderará a un partido, sino al movimiento de la cuarta transformación. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Ryu43vwsSP — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 22, 2023

“Si yo gano, no hay problema, los repartirán entre ellos, pero sino, pues sí cómo quedaron ellos, pero ya se los resolví, yo le voy a vender libros”, respondió al ser cuestionado sobre si aceptaría alguno de los cargos acordados.

Descarta que haya agandalle de Morena

En ese tenor, descartó que haya un agandalle por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues es el partido más grande de la coalición, por lo que es una regla acordada en que iba a proponer cuatro, uno el Partido del Trabajo y uno el Verde Ecologista de México.

Mientras que a nivel estatal, es lo mismo con las gubernaturas donde son tres del partido guinda, uno del PT y otro del PVEM, además de que el que gane no será solo para representar a un instituto político, sino a político.

#Ángulo7Informa ll En su visita a #Puebla, el aspirante presidencial @fernandeznorona señaló que se tiene un piso disparejo de "manera natural", ya que no es lo mismo el alcance que tenga un secretario estatal a un diputado, situación similar a nivel federal. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Xv80GsRzSw — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 22, 2023

Respecto a quien respalda en Puebla de cara al 2024, Fernández Noroña evitó pronunciarse por alguien en específico, pues manifestó que los que tengan aspiraciones dentro del Partido del Trabajo tendrán que hacer su esfuerzo y será la gente la que decida si los quieren como candidatos o no.

El petista es el segundo aspirante presidencial que viene a Puebla, una vez que arrancaron los recorridos los seis que buscan la candidatura, pues el miércoles lo hizo el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

En ese tenor, quien falta de venir sin el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el senador con licencia, Manuel Velazco Coello.

CRBP