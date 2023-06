-Publicidad-

En la FGE de Puebla hay un retraso en la resolución de casos de desaparecidos, reconoció el fiscal Gilberto Higuera Bernal, por lo que se comprometió a avanzar en dichas carpetas de investigación, con miras a que antes de que acabe 2023 haya sólo de hechos actuales.

En entrevista con medios de comunicación este jueves, el titular del organismo autónomo señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) es una institución “en proceso permanente de mejora” y una de las necesidades que tenía era incrementar el personal, en lo cual ya se avanzó.

En ese sentido, afirmó que si el número de trabajadores no hubiera incrementado “(la FGE) estaría agobiada por la enorme cantidad de carpetas de investigación que teníamos en curso”.

Gracias al incremento de personal, destacó, habrá una disminución de casos pendientes, además de que también bajará el tiempo de los procesos, los cuales podrán llegar a terminar en un año si se trata de hechos complejos.

Asimismo, llegará el momento en que los expedientes antiguos sobre casos de personas desaparecidas se acaben y sólo queden los del periodo reciente.

Semefo en FGE ayuda a agilizar casos

-Publicidad-

Al respecto, destacó las ventajas de que el Servicio Médico Forense (Semefo) pasara del Poder Judicial a la FGE, lo cual sucedió en marzo de 2020, pues cuando antes la autorización para realizar una necropsia duraba hasta una semana, ahora se puede hacer en horas; asimismo, los dictámenes ya no tardan meses, sino horas.

Por otra parte, destacó que, hasta el momento, el organismo sigue realizando órdenes de aprehensión por casos de hace 20 o 30 años.

Es necesario destacar que el colectivo Voz de los Desaparecidos dio a conocer recientemente que en los casos de investigación por personas desaparecidas sigue habiendo burocracia, lo que ha impedido que los casos avancen, por lo que hasta el momento hay hasta 3 mil casos pendientes.

- Publicidad -

Reconoció que hay comunicación fluida con la FGE, pero las investigaciones no avanzan de manera significativa pese a que los reportes de personas que no son localizadas no paran.