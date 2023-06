-Publicidad-

Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y partidos aliados continuaron este miércoles sus recorridos por el país. Claudia Sheinbaum Pardo descartó ir a un debate con Marcelo Ebrard Casaubón, pues señaló que no es el momento para ello, ya que no se trata de un proceso electora, mientras que Adán Augusto López Hernández interpuso una queja ante el INE por promunción de su imagen, ya que aseguró que él no la financia.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial de Morena, aseguró que no va a entrar en debate interno con las corcholatas presidenciables ya que eso fortalecería a los adversarios políticos además que se firmó el documento de Morena para no hacerlo en este proceso interno por lo que se tiene que respetar.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las propuestas que ha realizado su compañero del proceso interno de Morena Marcelo Ebrard Casaubón, como la Secretaría de la 4T, y un acuaférico en Ecatepec.

«No voy a entrar en un debate con Marcelo, eso es lo que quieren ponernos, «que Marcelo dijo, que Noroña dijo, que Manuel Velasco dijo, que Adán dijo», no quiero entrar en ningún debate, conocido cuales son los planteamientos y hay que respetar a cada uno de los compañeros, nosotros tenemos nuestra trayectoria y propuestas».

En conferencia de prensa, previó a una Asamblea Informativa en Tlaxcala, Sheinbaum Pardo recordó que el documento que se firmó con las corcholatas presidenciables es claro en qué se debe recorrer el país para difundir las acciones de la Cuarta Transformación, pero también recoger propuestas del pueblo de México, para que en su momento se puedan presentar.

Ebrard escucha a pescadores de Mazatlán

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a Mazatlán este miércoles para tener un desayuno con las cooperativas de pescadores que están en Playa Norte y en Playa Sur.

Detalló que la invitación se realizó hace “algún tiempo”, por lo que prometió que sería el primer lugar que recorrería del estado de Sinaloa.

“Tuvimos un desayuno en el que me plantearon sus ideas, puntos de vista, a ellos les gustaría, esencialmente que haya una escuela nacional de pesca como lo hay, bueno no llegamos hasta ese punto pero a ellos les gustaría que pensáramos en eso”, dijo el excanciller.

Además, la propuesta se da para que los pescadores locales puedan competir con la pesca comercial, y de igual manera para procesar sus propios productos.

Adán niega despliegue de publicidad

Ante las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández sobre el despliegue masivo de publicidad y promocionales, el exsecretario de Gobernación aseguró que ha presentado una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se lleve a cabo una investigación.

“He presentado las denuncias ante el INE y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso. Yo soy ajeno a ese despliegue publicitario, que revisen, ahí están las múltiples demandas que he presentado”, dijo esta mañana durante una conferencia de prensa en Aguascalientes.

La aclaración viene después de que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, retara en redes sociales a Adán Augusto para que revelara de dónde provenían los recursos para presuntamente pagar a gente en un mitin y para desplegar las bardas y espectaculares.

“Es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. No es cierto que se le haya pagado algún emolumento o algún recurso”, agregó.

Posteriormente, arribó al estado de Guanajuato, donde aseguró que dicha entidad, junto con Chihuahua, son ejemplos de lo que no se debe de hacer en materia de combate a la delincuencia.

Monreal reitera apoyo a Armenta

En su visita a Puebla, el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, reiteró su respaldo a Alejandro Armenta Mier de cara al 2024, quien aspira a la gubernatura, así como señaló que se mantendrá en Morena en caso de que no resulte ser el coordinador por la defensa de la transformación.

En rueda de prensa, como parte del recorrido que hace en el proceso interno del partido previo a la encuesta, el legislador manifestó que no tiene un plan B, pues su objetivo siempre ha sido ser el coordinador nacional de los comités de defensa para la transformación.

Fernández Noroña descarta reelección

El Diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, llegó este miércoles al estado de Tlaxcala, coincidiendo con Claudia Sheinbaum. Ahí aseguró que medios de comunicación difundieron información falsa al afirmar que había declarado su apoyo a la reelección del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dieron a conocer una noticia inexistente, una declaración mía que no di nunca, un planteamiento de que yo estoy llamando a la reelección del compañero Presidente López Obrador, ¡eso no lo dije nunca, eso es falso!”, dijo.

