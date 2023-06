-Publicidad-

Ante la ola de calor que afecta al país y la entidad, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, los poblanos duplicaron su consumo en garrafones de agua en las últimas tres semanas; asimismo, heladerías y paleterías ponen en promoción sus productos para aumentar las ventas.

Durante un sondeo realizado por Ángulo 7, habitantes de la capital poblana mencionaron que compran hasta tres garrafones por semana, mientras que, antes de junio, se las arreglaban con un y medio.

Tal es el caso de Elizabeth Muñoz, quien dice que en su casa se ha duplicado el consumo en garrafones de agua pues a ella le pega fuerte el calor y tiene síntomas como dolores de cabeza, por lo que consume hasta dos litros al día.

Esto, ha provocado que los consumidores lleven a la escuela o trabajo agua embotellada o incluso que compren en tiendas para saciar la sed que provocan las altas temperaturas.

Aunque no han notado un incremento en los precios, señalan que sí es un gasto, pues el garrafón de agua purificada oscila entre los 36 y los 45 pesos, mientras que las botellas van del 4 a los 30 pesos.

Paleterías y heladerías hacen su agosto

Elizabeth señala que ha visto un incremento de precios en heladerías, sin embargo, hay otras franquicias que se han mantenido, por lo que prefiere caminar un poco más para ahorrarse unos pesos.

“El agua de sabor tiene mucho dulce y a veces me provoca más sed, pero si no es eso, a veces la paleta normalmente a mí me quita más la sed que a veces el agua”, señaló.

Eder, por su parte, señala que prefiere tomar agua de sabor o bebidas frías, ya que eso le ha ayudado a sobrellevar la ola de calor, mismas que tienen precios de entre 10 o hasta 35 pesos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la ola de calor que afecta a México se mantendrá hasta finales de junio, por lo que continuarán las altas temperaturas y sequía en la mayor parte de Puebla.

LPR