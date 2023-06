-Publicidad-

Los hoteleros en Puebla aún operan con números rojos, pues no reportan ganancias debido a que la ocupación de habitaciones es menor de 45 por ciento al cierre del primer semestre de 2023, por lo cual aún no se recupera el nivel previo a la pandemia, cuando era de 54 por ciento, y persiste la incertidumbre hacia el segundo semestre del año.

Así lo señaló este martes, en entrevista con Ángulo 7, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, quien dijo que cualquier eventualidad puede provocar que se baje la ocupación y con eso no se puede tener la seguridad de que les va ir bien o mal.

Y es que puso de ejemplo la situación del volcán Popocatépetl, pues cuando cambió a amarillo fase 3 ante el incremento de su actividad y la caída de ceniza, se dieron cancelaciones hasta en un 15 por ciento, pues la gente optó por ya no venir a la capital

“Realmente en el sector turismo no ha repuntado. Mayo fue más o menos para nosotros, junio empezó muy mal, muy bajo. Si bien antes podíamos hablar de estadísticas de meses que eran buenos y malos, ahora ya no nos atrevemos a eso. Debemos esperar que los días porque la estabilidad del estado nos puede subir o bajar la ocupación”, explicó.

Reiteró que no hay información de que vaya a ver nuevos proyectos hoteleros para Puebla, pues primero se debe trabajar para aumentar la ocupación, por lo que consideró que se debe hacer una mayor promoción tanto a nivel nacional como internacional.

Refirió que aún hay cinco complejos cerrados, entre ellos el NH Puebla Finsa ,y otro en el bulevar Hermanos Serdán, además de que faltan 500 empleos por recuperarse de los 7 mil 500 que había en 2019, por lo que mientras esto no se tenga en números negros, no se puede hablar de inversiones en este sector.

Hoteles no tienen ganancias, asegura

Confió en que pueda haber eventos importantes o masivos que traigan gente a la capital, ya que eso es lo que les ayudaría a tener mejores cifras, pues, aunque la pandemia ya no está tan fuerte como en 2021 y 2022, con los estragos que ha dejado y que se ha sumado a otros hechos.

Domínguez Gabián explicó que, para que pueda operar en números negros, un hotel debe tener en promedio un 45 por ciento de ocupación de manera regular, por lo que con las cifras que se tienen actualmente “apenas van saliendo” y no se tiene ganancias para los propietarios.

“Literalmente todo lo que entra se va a gastos, la verdad es que sí, mira, del 100 por ciento, el 36 por ciento se va a este rubro, entonces si tienes al 50 por ciento la verdad es que no te deja nada, sacando las proporciones, si estamos debajo de eso, pues no se tienen ganancias y si son de cadena, estamos hablando que no es nada”, explicó.

Incluso, afirmó que, a diferencia de otros destinos turísticos que no son de playa, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey los precios en Puebla están hasta 25 por ciento más abajo, pues en el caso del Centro Histórico en Puebla hay habitaciones en 500 pesos.

Comentó que los hoteleros poblanos esperan que para julio y agosto se tenga un incremento en la ocupación por ser periodo vacacional, pero “esperan que no se dé otro susto” como el del Popocatépetl en semanas pasadas, pues ello también puede inhibir la llegada de turistas.

LPR