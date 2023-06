-Publicidad-

Ignacio Mier Velazco, diputado federal por Morena y aspirante a la candidatura del partido por el gobierno de Puebla, señaló que no va a presentar su renuncia hasta que se emitan los reglamentos para los aspirantes rumbo a las elecciones del 2024.

En conferencia de prensa, señaló que se mantendrá en su cargo como diputado federal por Morena hasta que la ley se lo permita, para posteriormente ir por la gubernatura en las elecciones del 2024.

“Las renuncias van a ser en el momento que se emitan los reglamentos para todos”, puntualizó en rueda de prensa.

Respecto a los resultados de casas encuestadoras en el marco del inicio del proceso electoral, afirmó que no se guiará por lo que marquen, pues es el pueblo el que decide, sostuvo.

Asimismo, calificó a dichos ejercicios como un “instrumento de promoción” para la campaña de los candidatos que van por un puesto político, recalcando que muchas veces ni siquiera son confiables, pues a veces los adversarios las utilizan como una forma “de satisfacer su ego y de mentirse”.

“En el viejo régimen, lo utilizaron para esto que bien dijo ya Fernando Manzanilla, un instrumento de promoción personal de divulgación personal, no me asusta, lo respeto (…) yo tengo mis propios datos no me aceleró y ni mando ojitos a nadie, yo lo que hago es trabajar”, puntualizó.

Instituto presentará avance sobre Puebla

Por otra parte, dio a conocer que será el próximo lunes 26 de junio cuando se presenten las acciones para solucionar las problemáticas que hay en 28 sectores del estado de Puebla por parte del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública.

Estos sectores se centran en el tema agropecuario, ciencia y tecnología, inclusión, igualdad, jóvenes, liberación, finanzas públicas, economía, entre otros que serán agrupados en 5 ejes.

Considerados como un punto de partida para la transformación política, social, transversal, ciudadana y económica, que se trabajará con expertos.