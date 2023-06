“México te ha dado todo”: Beatriz Gutiérrez a Francisco Céspedes

-Publicidad-

Francisco Céspedes deseó la muerte del presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar la relación de este mandatario con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel; este domingo, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller hizo una publicación en redes sociales para recordarle al cantante que “México le ha dado todo”.

Fue este domingo cuando se viralizó la declaración del cantante, que presuntamente se dio tras una gira por Sonora, donde fue cuestionado sobre sus actividades para el 16 de septiembre.

Céspedes dejó en claro su antipatía a López Obrador, pero fue más allá y deseo que falleciera.

Tras la presencia de la grabación, este domingo, a través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez Müller -quien también es esposa del presidente de la República- compartió una nota en la que se habla sobre el video y escribió: “México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”.

Asimismo, destacó que López Obrador fue elegido por los mexicanos y “se le llama presidente”.

Por su parte, miles de usuarios no tardaron en reaccionar al mensaje de Céspedes y mostraron su rechazo a tan violento comentario, mientras que el cantante hasta el momento no ha emitido una postura.