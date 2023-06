Antes de acabar año, PVEM definirá si va solo o con Morena

-Publicidad-

Antes de que acabe el año el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá definido si va en coalición con Morena o no en Puebla, toda vez que hasta el momento no han tenido acercamiento y están listos para competir solos, ya que superar los 148 mil votos obtenidos en 2021.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Jaime Natale Uranga, dirigente estatal del partido, quien agregó que primero deben esperar que se realice el proceso interno nacional, pues a nivel federal ya es un hecho que irán en coalición, mientras que en elecciones locales serán nueve estados.

Dijo que en caso de que fueran coaligados con Morena y PT igual tendrán que presentar una propuesta para que sea medida en la encuesta, que es el método que se tiene definido para designar al abanderado, pues recordó que en el 2021 fueron solos en cargos locales.

Y es que dijo, hay tres militantes del PVEM, dos hombres y una mujer, que han manifestado la intención de competir por la candidatura a la gubernatura en el 2024, mismo que tiene que ser tomado en cuenta, ya sea que vayan solos o en coalición con los otros partidos, aunque no dio a conocer quiénes son.

“A finales ya debemos tener definido si vamos solos o no, así como nuestro posible aspirante. Hoy podemos decir que, si hay gente interesada para competir, si vamos en alianza igual presentaremos una propuesta, pero primero debe haber acercamientos, lo que ahorita no se ha dado”, expresó.

Refirió que debe de una decisión consensuada, pues en el partido está el Consejo Político Estatal y el Nacional del PVEM, por lo que los dos deben estar de acuerdo, aunque hizo énfasis en que, si la dirigencia encabezada por Karen Castrejón Trujillo determina un método para las entidades, en Puebla lo respaldarán.

Esto, toda vez que a nivel nacional prácticamente es un proceso interno coaligado de los tres partidos, donde ya está definido a nivel federal que Presidencia de la República, Senadores y diputados irán juntos, como lo hicieron en el 2021 en los dos últimos cargos.

PVEM está listos para ir solo, insiste

“Me han preguntado el avance con Morena, a hoy no hemos tenido acercamiento con la dirigencia, entonces nosotros estamos listos para competir solos, porque las aspiraciones del Partido Verde no pueden depender de si van o no en coalición con otros institutos políticos”, asentó.

Natale Uranga sostuvo que les conviene ir solos en Puebla porque como partido saben cuál es su piso, la aceptación ciudadana y si creció en aceptación, pues en el obtuvieron 148 mil votos, lo que los hace tener dos diputados federales uno local, 14 ayuntamientos y 45 regidurías.

Sin embargo, el también diputado local dejó en claro que uno de los motivos y objetivos por lo que contemplan, hasta el momento, ir en solitario en el 2024 es aumentar los cargos y votos que tienen, pues actualmente son la vista fuerza política en el estado, por debajo de Morena, PAN y PRI.

“El Partido Verde será cuidadoso de que termine primero el proceso interno a nivel nacional y ya una vez que se desahogue, seguirá el estatal. se escucha feo, porque luego los números y porcentajes es lo que habla, pero tenemos que ganarnos la confianza de los poblanos con el partido”, expresó.

