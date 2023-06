Exigen a dirigente municipal del PRI pagar pensión alimenticia

-Publicidad-

Raquel España Pérez dio a conocer que su exesposo, Sebastián Hernández Orozco, dirigente municipal del PRI en Puebla, enfrenta un proceso legal por pensión alimenticia contra su hija de seis años, por lo que exige que cumpla con su deber y pague lo que deba.

En rueda de prensa, España Pérez estuvo acompañada de integrantes de La Red Plural de Mujeres en Puebla y el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios en el estado.

Además, indicó que Hernández Orozco no debe ostentar su cargo dentro de la dirigencia municipal del PRI, pues debido a que es un deudor alimentario no debe representar a los poblanos.

La víctima también acusó a su expareja por presuntamente violentarla psicológica, física y económicamente, por lo que debería seguir su proceso legal fuera de la institución política, pagando primero la pensión alimenticia que debe.

A pesar de las exigencias, su exesposa también se encuentra con miedo, ya que, al ser removido de su cargo en el PRI, teme que use de pretexto esto para no pagar la pensión alimenticia.

«Si es la separación del cargo, pero que ese no sea un impedimento para que cumpla con sus obligaciones. (…) Tiene que separarse del cargo porque es una persona violenta, no puede representar a la ciudadanía, pero asimismo que no sea un impedimento, que se ponga a trabajar«, destacó España Pérez.

La destitución de su cargo sería respaldada por la ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual tiene una prohibición para que deudores de pensiones alimentarias puedan acceder a cargos públicos.

Cabe mencionar que el pasado 15 de junio, Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI en Puebla pidió a Hernández Orozco abandonar su cargo por violencia familiar.

