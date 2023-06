-Publicidad-

En Puebla capital se han reportado ocho hundimientos debido al desgaste de las tuberías, reportados en Circunvalación y la 25 Sur, los cuales ya fueron intervenidos, señaló el titular de Infraestructura municipal, Edgar Vélez Tirado.

Posterior a la rehabilitación de la calle Valle de Zaragoza por el ayuntamiento de Puebla, el secretario Vélez Tirado señaló que estos hundimientos no representan un riesgo.

«Es normal, no es que minimice el tema pero es normal por este tema de antigüedad de tuberías que llegan a colapsar, no es para que la gente se espante. Desafortunadamente hay algunos automovilistas que no han tenido la suerte y han sido parte de este hundimiento», destacó el titular.

Cabe señalar que en diferentes puntos de la capital como lo es la 10 y la 12 Oriente-Poniente se realizan obras de rehabilitación en calles principales del Centro Histórico.

Mismas que han dejado entre ver el desgaste que hay en drenajes que han terminado colapsando provocando socavones que afectan a los automovilistas.

El titular de infraestructura mencionó que se ha trabajado de la mano con mediación de Agua de Puebla, los cuales se han hecho cargo de la infraestructura hidrosanitaria que genera los problemas en pavimentos.

Escrito por: Paulina Díaz

