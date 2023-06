-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez descartó que se haya registrado una balacera en contra de estudiantes del bachillerato Gabino Barreda, pues el reporte que se tiene es que fue un pleito entre particulares en el que estuvieron involucradas dos jóvenes alumnas.

En entrevista, tras la puesta en marcha de la rehabilitación del Parque Ecológico, el edil panista afirmó que se mantiene comunicación con la institución, luego de los hechos, sin embargo, éstos fueron afuera de la misma, aunque no precisó si hubo presencia policiaca.

#Ángulo7Informa ll El alcalde @eduardorivera01 descartó una balacera contra alumnos del bachillerato Gabino Barrera, pero si fue un pleito entre dos estudiantes, por lo que están en comunicación con la institución y llama a los padres a vigilar a sus hijos. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/M4t6DV1FLa — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 15, 2023

-Publicidad-

«Absolutamente falso que haya pasado eso en el municipio, no es cierto, no hubo una sola balacera en ese sentido, lo que sí se dio fue un conflicto estudiantil particular, entre adolescentes y no hechos de otro tipo como lo registran», asentó.

Afirmó que están coordinados con los directivos de la institución para atender cualquier situación que se tenga, en caso de que sea necesario.

En ese tenor, Rivera Pérez hizo un llamado a los padres de familia y a los alumnos del bachillerato Gabino Barreda a que se mantengan al tanto de una convivencia sana, pues fue un conflicto entre particulares, como se vio en los vídeos difundidos en redes sociales.

- Publicidad -

«Estamos coordinados en ese sentido con la directora y también con el estado como cualquier otro tema de seguridad», asentó.

CRBP