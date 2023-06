-Publicidad-

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dio el espaldarazo al alcalde Eduardo Rivera Pérez, a quien le dijo que tiene la oportunidad de seguir con su carrera política y reiteró su interés de competir por la presidencia de la República si el método de la alianza se lo permite.

Durante su visita a la capital poblana para inaugurar el evento “Yucatán Expone”, el mandatario y militante de Acción Nacional, sostuvo que los gobiernos del PAN siempre “han dado resultados” y el del presidente municipal es uno de ellos.

Esto, pues dijo que llegó al frente del ayuntamiento (octubre 2021) en un momento complicado a nivel nacional, con la pandemia del Covid-19, pero ha podido darle importancia en el país y en el ámbito internacional.

“Yo lo calificaría como un excelente gobierno, que ha llegado a Puebla en un momento muy complicado a nivel nacional, con lo que ha estado pasando, la pandemia, el tema de la inflación, pero con todo ello sigue siendo una ciudad que ha destacado en el país y el mundo. (Eduardo Rivera) va a tener oportunidad de seguir su carrera política donde guste”, expresó.

Por otra parte, reiteró su interés de competir en las elecciones del 2024, al tiempo de que llamó a los dirigentes de la alianza opositora (PAN, PRI y PRD) a construir una candidatura que le sirva a los interese de los ciudadanos y no a los partidos políticos.

Si debe renunciar pronto, no participará

El panista dijo que esperará a que los comités nacionales de los partidos políticos definan el método para seleccionar a su abanderado, ya que de eso dependerá su participación en el proceso electoral del 2024, toda vez que –dijo– no estaría dispuesto a dejar su cargo a la brevedad para buscar la candidatura si es que ese fuera uno de los requisitos.

“Si es un método que nos ayuda a ganar la elección presidencial y además me permite seguir como gobernador en los próximos dos o tres meses, seguramente estaré interesado en participar, pero si me obliga a renunciar el día de mañana, yo tengo un compromiso con las y los yucatecos que no puedo dejar por una aspiración personal”, declaró.

Por ello, Vila Dosal aseveró que estará pendiente de lo que presente el próximo 26 de junio, ya que a nivel nacional los partidos ya acordaron que irán en alianza, por lo que el mandatario confió en que sea un mecanismo que atienda al objetivo de ganar las elecciones del 2024.

“Me da mucho gusto que estén tomando en cuenta las propuestas de la sociedad civil y estoy seguro que vamos a sacar un muy buen método para tener una candidatura fuerte, pero sobre todo que no responda a los intereses de los partidos políticos, sino de los ciudadanos”, enfatizó.

