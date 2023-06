Rivera respeta encuesta para candidatura del PAN

-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que no tiene contemplado pedir licencia a su cargo, sin embargo, reafirmó que tiene interés de competir en el proceso electoral del siguiente año y respetará la encuesta por la que el PAN elegirá al candidato a la gubernatura de Puebla para 2024.

En entrevista, tras la presentación de la 19 edición de la Fiesta de la Música y Noche de Museos, celebró que el Partido Acción Nacional (PAN) haya dicho que será a través de una encuesta como se definirán los perfiles, pero tendrá que ser un proceso.

Dijo que tiene que ser abierto y participativo, porque dicho ejercicio es una herramienta importante para definir a los mejores aspirantes, y lo que decidan las dirigencias de los partidos lo tienen que respetar quienes quieran contender de cara a la elección del 2024.

«No voy a solicitar licencia, yo lo que les he comentado, pues sigo al tanto y al pendiente del gobierno de la ciudad, no me va a distraer ahorita el proceso político del 2024, la tarea es seguir siendo presidente municipal, todavía falta mucho tiempo, porque viene el proceso de selección», expresó Rivera Pérez.

Sostuvo que a nivel nacional la alianza del PAN, PRI y PRD publicará el proceso de selección para elegir el mejor perfil que competirá por la presidencia de la República, el cual consideró que es innovador e interesante, pues será el conjunto con la sociedad civil.

Manifestó que se tiene que mostrar la otra cara de la manera para que los ciudadanos igual conozcan las dos opciones, es decir, la que conforman la alianza oficial confirmada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Rivera Pérez reafirma aspiraciones a gubernatura

“A mí me encantaría participar en algo del próximo proceso electoral del siguiente año, pues estaré pendiente de los tiempos y en función de ello y las reglas, pues ya estaré tomando una decisión política para pedir licencia o no, por lo pronto Eduardo Rivera está concentrado al 100 por ciento en la presidencia municipal”, asentó.

Rivera Pérez dijo que es necesario que se confirme la alianza a nivel local para que las dirigencias la pueda definir los métodos internos para dar certeza a todos los que tengan los aspirantes dentro del PAN.

Se debe mencionar que a través de un comunicado de prensa, la dirigente blanquiazul en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, dio a conocer que se elegirá al candidato mediante una encuesta.

