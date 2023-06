-Publicidad-

El periodismo debe servir a la gente, pues su principal función debe ser la de informar y darle voz a los ciudadanos, así como manejarse con ética y sin vincularse al poder, además de que los convenios de los gobiernos con medios de comunicación no deben ser para censurar.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7 Radio, Claudia Martínez Sánchez, directora en Puebla del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos (Conapa), quien dijo que las autoridades están obligadas a respetar el ejercicio de la libertad de expresión.

Dijo que todos los reporteros y periodistas deben ser libres de escribir sus opiniones e ideas como un derecho consagrado en la Constitución, siempre y cuando ello no afecte el orden público, la paz, ni a terceras personas en el sentido de violentar su vida privada.

“No hay más que hacer valer nuestros derechos, dignificar esta labor, que eso igual nos está lastimando, el hecho de que las empresas se sirven de esto y se ha dejado de servir a la ciudadanía, entonces se tienen que mejorar, contar con nuevas leyes y fortalecernos como gremio”, explicó.

Manifestó que el derecho primigenio que se debe tener es que sea libre, pues hay autoridades que son intolerantes, sin estar capacitadas en materia de libertad de expresión y que no tiene idea de lo que significa informar a la población, que es lo que hacen los medios de comunicación.

En ese tenor, Martínez Sánchez hizo énfasis en que un convenio del gobierno con los medios, sin importar el tamaño y alcance de éstos, no es sinónimo de censura por ningún motivo, pues no se puede aplicar la práctica de “te pago para que no me pegues”,

LPR