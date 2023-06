Es tiempo de revisar el trabajo de funcionarios

-Publicidad-

“Deja que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y logros. El presente es de ellos; el futuro, por el que realmente he trabajado, es mío”. (Nikola Tesla)

Ya que estamos de frases célebres; Atahualpa Yupanqui, el

Cantautor, dijo “Que no se quede callado quien quiera vivir feliz”.

Creo que es necesario que cambie la monótona relación políticos ciudadanos, pues ya es mucho el desaseo que hay en la actividad pública por promesas incumplidas que sólo muestran el retroceso de lo que debiera ser un constante avance mediante el trabajo de quienes se contratan por tres o seis años en el sector público.

Pues bien, independientemente de que los partidos políticos estén eligiendo internamente a sus candidatos a diferentes puestos de elección, valdría la pena que la ciudadanía revise el trabajo de cada uno de quienes ahora están “trabajando” o trabajando en el sector público desde regidores, presidentes municipales, secretarios de estado y ¿por qué no? el trabajo del gobernador y del presidente de la república.

-Publicidad-

Y es que son muchos los ciudadanos que deben revisar el trabajo de quienes arriba menciono, ya que los miembros de un partido podrían ser solo quienes beneficien con su observación a sus camaradas y ataquen a los contrarios, pero ellos son muy pocos.

Vea usted; sólo por mencionar dos partidos políticos a nivel nacional y según el padrón de afiliados a partidos políticos 2020, el cual se realiza cada tres años para garantizar que cada partido político cumple con el número de militantes, que marca la ley, previo al inicio del proceso electoral federal, en el país son:

252 mil 140 los afiliados válidos al Partido Acción Nacional

121,126 Hombres

131,014 Mujeres

- Publicidad -

Morena tiene un total de 466,931 afiliados

219,581 Hombres

247,350 Mujeres

Si usted se toma el tiempo y compara el total de afiliados a esos dos partidos políticos, 252,140 del PAN más 466,931 de Morena dan un total de 719 mil 071 personas que militan en ambos partidos, frente a más de 126, millones de mexicanos, cifra según el Padrón de Población y Vivienda 2020, en este sentido, ya ni para qué sumamos los militantes de otros partidos, pues ni todos juntos llegan ni al tercio de la población total en México, pero usted podrá decir, es que no toda la población está en edad de votar, yo le digo que el problema no es la votación, el problema es la falta de atención a toda esa población, y si de votar se trata, la cuarta parte de esta es decir un total de 31 millones 500 mil personas o mucho más si están en edad para decidir el futuro de México.

Pero centrémonos en Puebla, en el estado hay 6 millones 583 mil 278 habitantes, de los cuales ni el 10 por ciento participa en partidos políticos, según la cifra nacional de afiliados a los diferentes institutos políticos.

-Publicidad-

Según el registro poblacional 2020 la población del municipio de Puebla fue de 1 millón 692 mil 181 habitantes, en donde también ni el 10 por ciento tiene afiliación a un partido político.

A lo que voy, con los datos anteriores, es que son muchos los ciudadanos que simpatizan con un partido político, pero no son militantes activos, lo que hace que sean solo ciudadanos y ellos son los que tienen el poder de verificar el trabajo de uno y otro funcionario sea del partido que sea, toda vez que aquellos afiliados a un partido político les podría “ganar” la simpatía por el partido de su foliación e inclinar la balanza.

No todo es malo ni todo es bueno

El ciudadano tiene la libertad de criticar sin apasionamientos el trabajo de los funcionarios, digo sin apasionamientos porque no por simpatizar por un color el de otro lo hace todo mal, no, es necesario que se mantenga el equilibrio entre lo bueno y lo malo, reflexionando, preguntado con quienes saben que hay de cada obra, como y para qué sirve de cada acción que hacen los funcionarios públicos, observando si beneficia o no a la ciudadanía, eso es lo que debe hacer el ciudadano.

En este espacio, y estanos muy a tiempo, cada mes daré a conocer las acciones de algunos funcionarios desde su inicio en el cargo que ocupa, para que usted amable lector pueda comparar, con base en los lineamientos de caga puesto, si el hombre o mujer cumplen o no con lo que debe hacer como funcionario público.

Por lo pronto observe, camine y vea lo que se hace en esta, para mí, desordenada ciudad, así juntos los ciudadanos cuando llegue el tiempo de elegir, lo hagan con conocimiento de causa, ya basta de discursos retrogradas y de mentiras disfrazadas de promesas, cuando desde hace muchos años seguimos viviendo lo mismo , lo mismo y lo mismo, obras sin planeación que son ocurrencias que solo benefician a algunos, personajes que solo se cambian de oficina y permanecen beneficiados por el erario.

Esto y mucho más es lo que ha vivido este querido México y esta hermosa ciudad de Puebla, es de pena ajena, pero, en fin.

Quien quiera permanecer en el sector público o ingresar a este, debe demostrar su capacidad y la calidad en su trabajo.

Es el poder ciudadano el que hay que ejercer, estamos a tiempo.

¿No cree usted?

Facebook: Willy Muñoz

Twitter: @MunozWillly

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.