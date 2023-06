El Bloque Opositor Amplio, ¿el final de la historia?

-Publicidad-

A partir del año 2018 los miembros del BOA socializaron sus mensajes mediante conferencias presenciales y virtuales de los analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero y El Economista.

Las campañas del BOA en los medios de comunicación y en redes sociales se centraron cuestionando los resultados del gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Todo lo anterior era acompañado de cabildeos del BOA en Washington, la Casa Blanca, el Capitolio y el parlamento europeo, destacando el daño que está provocando la 4T a las inversiones norteamericanas y el descuido a la seguridad de los periodistas. Se replicaba esta narrativa en la prensa norteamericana y europea, se trataba de mantener una campaña de negativos de Morena.

El 21 de febrero de 2022, el BOA comenzó a difundir el llamado en contra de la Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual consideraban como “una farsa”. Para rechazar la Revocación de Mandato se convocó a realizar una marcha para el 3 de abril de 2022, una semana antes de la consulta. La convocatoria la hicieron organizaciones como la Sociedad Civil México, Chalecos México A.C, Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia x México, Candidatos Libertarios Ciudadanos, SUMA Sociedad Civil Unida, Frente Unido en Redes Anticomunistas (Fuera), Luis Berman y personajes que se han sumado a la organización Sí por México, que encabezan Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, y que apoyan a la coalición electoral Va por México que integran PRI-PAN-PRD.

El evento originalmente convocado por Chalecos MX, a cargo de Alejandra Morán, se organizó originalmente en defensa de los medios de comunicación y la libertad de expresión, pero se le fueron agregando temas coyunturales como la consulta de revocación.

Futuro 21 nacido en 2019, para la “redignificación de la vida partidista en México”, tenía como promotores al excandidato presidencial Gabriel Quadri, al exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y coordinador de los senadores del PRD, al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, a los excandidatos a la Jefatura de Gobierno Demetrio Sodi (PAN) y Purificación Carpinteyro (Panal), así como a Rubén Aguilar, exvocero de Vicente Fox, y Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, entre otros.

UNE México era encabezada por Francisco Torres Landa, expresidente de México Unido contra la Delincuencia, y los promotores de la alianza PRI-PAN-PRD. En el caso de la Sociedad Civil Unida (Suma) surgida en octubre del 2021, estaba integrada por Demetrio Sodi, Tere Vale, Mariana Moguel, Adrián Lebarón, Alejandra Morán, Disiré Navarro, expareja de Javier Lozano.

La Sociedad civil México, una cuenta de Twitter, organizaba entrevistas en Space, salas “en vivo” de Twitter. De ellas destaca una entrevista con Claudio X. González y la discusión que derivó en #TodosSomosLoret. Más tarde organizó un chat en vivo titulado “Chumel Torres, ataque a la libertad de expresión disfrazada de género”. Gárgola Agency en su cuenta de Twitter publicó contra el gobierno lopezobradorista, donde convocaban a participar a una marcha y no asistir a la votación por la Revocación de Mandato por no ser parte “del fraude”. Ciudadanos con causa México en su portal web en el que promovía la causa del “bien común” y la “vigilancia de la República presidencialista”. De Todos con México, sólo se encuentra un perfil de Twitter, el cual dirige a su página de Facebook, y viceversa. De acuerdo con la cuenta de la primera red social, el perfil fue creado en julio de 2019. Yo soy México, Campamento México, Soy México, Cerrando filas y otras organizaciones que aparecen en la convocatoria no contaban con redes sociales o no estaban activas.

El 3 de marzo de 2022 el Parlamento Europeo resolvió demandar al gobierno de México garantizar la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

El 22 de marzo cantantes, influencers y artistas se sumaron a la campaña “Sélvame del tren”, una iniciativa de “ecológicos y ambientalistas” que se manifestaron preocupados por el cambio de ruta del tramo 5 del Tren Maya porque, aseguraron, ha destruido la flora y la fauna de la zona. Entre los que protestaron se encontraban Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón.

Hoy sabemos que el BOA fracasó en el propósito de arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 -solo logró 199 diputados de 500 posibles- y que durante el periodo 2018-2022 los temas del BOA fueron los siguientes: arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021; el aeropuerto Pablo Ángeles; su oposición a la consulta de revocación de mandato del 2022; el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la corrupción y la migración de mexicanos hacia Estados Unidos; la destrucción de la economía y de las instituciones democráticas, y el autoritarismo político del Gobierno de la 4T; la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

