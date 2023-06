-Publicidad-

La SMT aún tiene pendiente repartir 270 millones de pesos en créditos, por convenio firmado en 2022 con el Banco Alemán de Desarrollo y Nafin, a transportistas para que renueven sus unidades; dicho monto, alcanzaría para financiar 469 unidades tipo van, de un total de 27 mil 760 que necesitan ser cambiadas por tener más de 10 años de servicio.

De acuerdo con datos de la dependencia actualizados en diciembre pasado, en la entidad poblana hay registradas 36 mil 800 unidades de transporte público concesionado, del cual el 70 por ciento requiere renovación, lo que equivale a 25 mil 760, debido a que ya tienen más de 10 años en servicio.

Por ello, desde octubre del año pasado, en el marco de la Expo Transporte, la SMT, entonces a cargo de Elsa Bracamonte González, concretó un Adendum al convenio entre el gobierno estatal y los dos bancos mencionados, con el objetivo de la sustitución del parque vehicular en el estado y que los concesionarios tengan apoyo económico para concretarlo.

Por ello, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) proporcionada a este medio, uno de los requisitos que se tendrán es la chatarrización, por lo que todo concesionario que quiera acceder a un crédito para poder llevar a cabo el proceso.

-Publicidad-

En ese tenor, el gobierno del estado pondrá el 25 por ciento y el Banco Alemán el otro 75 por ciento del monto que cuesta la unidad en su chatarrización, recurso que será destinado para el enganche o abono del vehículo que se compre por parte del concesionario para dar el servicio.

Nafin dará los créditos con tasas preferenciales

Mientras que Nacional Financiera (Nafin) será la instancia encargada de dar los créditos con tasas de interés preferenciales como apoyo para que se alcance el mayor números de beneficiarios que necesitan cambiar de vehículo, toda vez que la ley establece que no pueden tener más de 10 años circulando.

Sin embargo, este programa apenas se está trabajando para afinar los detalles y las bases que se tendrán que cumplir por parte de los concesionarios, ya que se tendrá que emitir una convocatoria y se tendrán que registrar para poder formar parte de los apoyos.

- Publicidad -

La SMT detalló que aún no tiene la cifra exacta de cuántos vehículos podrían alcanzar, pues dependerá del tamaño de las mismas, por lo que se está haciendo un diagnóstico y trabajando en las reglas de operación para ello, pero tendrá que iniciar antes de que acabe el año.

Deberán ser unidades híbridas o eléctricas

No obstante, uno de los criterios en el que se pondrá énfasis es que las unidades que adquieran sean hídricas o eléctricas, ya no de diésel o gasolina, pues la idea es que sea en beneficio del medio ambiente, pues estás no tendrían que acudir a verificar.

“El monto de chatarrización se va abonar como pago de enganche de la unidad nueva, y con Nafin van a tener los concesionarios créditos con tasas de interés preferenciales, son apoyos para que más fácil puedan cambiarla, tendrán que cumplir con ciertas condiciones para ello”, informó la dependencia.

-Publicidad-

Si buen aún no se ha informado cuánto será el crédito que se les dará, no tampoco cuántos unidades son Urvan, microbuses o el tamaño que tendrán las mismas, los 270 millones no alcanzarían ni para el 5 por ciento de todas las que se tienen que modificar.

Y e que, de acuerdo con una cotización, en Nissan, una Urvan 2023 tiene un costo mínimo de 575 mil pesos nueva, aunque la más alta sería de 742 mil pesos, está última con una capacidad de 14 pasajeros.

Si se toma en cuenta la primera, se podrían financiar 469 unidades, lo cual sería el 1.8 por ciento del total que se requiere renovar, mientras que si es la segunda, alcanzaría el 1.4 por ciento, por lo que el avance para la modernización del transporte público sería mínimo.

Es de mencionar que el viernes pasado, el gobierno de Puebla volvió a ofrecer financiamiento a concesionarios de transporte público, ahora por un máximo de 350 mil pesos, así como descuentos en la licencia de conducir mercantil y sobre la verificación vehicular, para que renueven su parque vehicular.

Esto, toda vez el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Julio Huerta Gómez, junto con su homólogo de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, dio a conocer dicha propuesta en reunión con transportistas de la región de Zacatlán.

LPR