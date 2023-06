El Bloque Opositor Amplio, génesis y camino de un fracaso

-Publicidad-

¿Qué es el Bloque Opositor Amplio (BOA)?

Caracterizamos al BOA como un sistema intencional cognitivo-complejo animado que opera en un entorno, influido o construido por una conciencia histórica y cuyas creencias están influidas o determinadas por motivos sentimentales. Hecho este planteamiento derivamos las siguientes preguntas: ¿Quiénes forman este sistema? ¿Qué “piensa” el colectivo? ¿Cómo evoluciona su “pensar”? ¿Qué tipo de realidad produce? ¿Cómo la construye? ¿Cómo comunica sus ficciones?

Para responder estas preguntas nos apoyaremos en una breve cronología cuyos cortes son los años 2018-2022.

2018 es el año en el que la elección presidencial los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) fueron, según el actual presidente, “moralmente derrotados”. A partir de ese momento estos partidos iniciaron una negociación que les permitiera construir una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021.

Este intento de alianza pronto empezó a frustrarse. El 23 de diciembre del 2018 durante la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se requerían 334 votos de los 500 diputados; el bloque morenista contaba con 325 votos incluidos los de los Partidos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y Verde y Ecologista de México (PVEM); en aquella ocasión 11 diputados del PRD se sumaron a la mayoría dando por resultado 336 votos en total.

El 16 de enero del 2019, la discusión de la Guardia Nacional arrancó siete votos al PRD que no eran suficientes, pues el bloque de Morena apenas llegaba a 313 votos, pero el PRI le dio 42 votos para sumar 362 sufragios. La Guardia Nacional pasó sin problemas.

Un mes después el 19 de febrero del 2019 se discutió el artículo 19 constitucional. Ocho diputados del PRD, antes de discutirse en el pleno, renunciaron a su partido y anunciaron que votarían a favor de las propuestas de Morena. La renuncia desencadenó la liberación de los diputados de oposición. Los coordinadores parlamentarios Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Carlos Romero Hicks del PAN y René Juárez del PRI, optaron por “dejar en libertad” el voto de los legisladores de sus bancadas. Voto de conciencia le llamaron. La reforma se avaló con 377 votos a favor. El PRD le dio ocho votos, el PAN 36 votos, el PRI 7 votos y MC 13 votos.

El 18 de junio de 2019 el bloque opositor en el Senado se manifestó en contra de que la consulta de revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de 2021 y mucho menos el mismo día de las elecciones de ese año, como propuso el titular del Ejecutivo federal. En conferencia y a nombre de los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y MC, Mauricio Kuri, líder de la bancada del PAN dijo que la revocación de mandato no debía ser atribución del Poder Ejecutivo sino de la oposición o de los ciudadanos para solicitar este tipo de consulta y así decidir si un gobernante continúa o no en su cargo.

El día 9 junio del 2020 aparece por primera vez el “Bloque Opositor Amplio” (BOA). Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien en la mañanera dio a conocer el documento “confidencial” llamado “Rescatemos a México”. El propósito del BOA era arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y revocar su mandato en 2022. El documento, planteaba centrar el discurso del BOA en dos ejes: desempleo e inseguridad los cuales eran responsabilidad de la Presidencia de AMLO y la 4T. Para ello era necesario la contratación de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del Gobierno de la 4T.

El documento planteaba campañas del BOA en medios de comunicación y en redes sociales, cuestionando los resultados del Gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Además, indicaba hacer el cabildeo del BOA en Washington, Casa Blanca y Capitolio, para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el Gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el BOA debía subrayar la altísima migración de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. Era necesario replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea, se trata -dice el documento- de mantener una campaña de negativos de Morena. También se indicaba “promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero y El Economista”. El documento señalaba como aliados a partidos políticos, empresarios y organizaciones, y a expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox como aliados.

El principal objetivo del BOA era evitar que Morena volviera a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, era fundamental para que la oposición en su conjunto generara un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político. “Es un asunto de supervivencia. Sin 2021 no habrá 2024 para la oposición. Si no se frena el avance de Morena en San Lázaro y se evita que obtengan el control total del Legislativo, no habrá nada que hacer en la próxima elección presidencial”, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por parte de MC, que se proponía invitar al PAN para ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. De llegar a un acuerdo se buscaría incluir a otros partidos como el PRI y el PRD.

El 6 de junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones intermedias cuyos resultados favorecieron a la alianza Morena (198 diputados), PVEM (43 diputados) y PT (37 diputados) que obtuvo un total de 278 diputados. La alianza PAN (114 diputados), PRI (70 diputados) y PRD (15 diputados) obtuvieron un total 199 diputados. El partido MC obtuvo 23 diputados.

El 15 de noviembre del 2021 Claudio X González presumió haber creado la alianza PRI, PAN y PRD. El vocero de “Sí por México” dio a conocer un plan para la coalición del PRI, PAN y PRD para el año 2022 y con miras a las elecciones de 2024.

