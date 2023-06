Armenta, listo para renunciar cuando Morena lo pida

-Publicidad-

El senador Alejandro Armenta Mier afirmó que tiene lista su renuncia para presentarla en cuanto el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defina las bases para el proceso interno de cara al 2024, por lo que mientras eso sucede seguirá haciendo sus recorridos en Puebla.

En rueda de prensa este lunes, el presidente del Senado consideró que los criterios que fueron aprobados por el Consejo Nacional del partido lopezobradorista dan muestra de que hay piso parejo para todos los aspirantes, que para la presidencia serán seis, cuatro de ellos del partido guinda.

Por ello, se pronunció porque el mismo método y reglas que se definieron se apliquen en la misma medida en el proceso local para elegir candidato a la gubernatura de Puebla, del cual solo está a la espera de saber cuándo tiene que pedir licencia en la Cámara Alta.

Dijo que como militantes deben respetar los acuerdos, por lo que no pueden pronunciarse por algún perfil de los que se han apuntado para la candidatura, pues tienen que abonar a la unidad y ser “extremadamente escrupulosos”, al tiempo de llamar a que no haya descalificaciones.

En ese tenor, dijo que confía en que será “la corcholata” de los poblanos para la elección del 2024, por ello es que seguirá con sus recorridos como lo ha estado haciendo desde hace varios meses, sin manifestar el apoyo a alguno de los aspirantes presidenciales.

-Publicidad-

«Si el partido decide sacar la convocatoria hoy, hoy renunció e inició con los recorridos de inmediato. Solo hay que seguir las reglas que ya fueron dictadas para poder cumplir con el objetivo de ir en unidad. Mi gran aspiración para el 2024 es ser la corcholata de los poblanos, ya tengo preparada mi renuncia desde ahorita”, asentó.

Armenta Mier refirió que el hacer los recorridos y “caminar con los ciudadanos” no significa una erogación de recursos, pues no convoca a mítines, ni pone templetes o estructuras, sino que lo hace para “escuchar los sentimientos” de los ciudadanos en su día a día.

“Claro que sería deseable que este acuerdo se aterrice en Puebla, no puede anteponer mi interés personal a el mandato del partido. Este es un acuerdo en unidad dentro de Morena. No hay favoritos, no hay dados cargados, sin dispendio, sin privilegio hacia nadie”, expresó.

Acuerdo debe cumplirse por todos

- Publicidad -

En ese tenor, al ser cuestionado sobre la condición de Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación y coordinador de Claudia Sheinbaum Pardo, además de ser aspirantes a la gubernatura, el senador que sostuvo que el partido es claro y los lineamientos ya están marcados en la convocatoria y eso se debe seguir al pie de la letra para garantizar la participación en igualdad de condiciones.

Finalmente, refirió que después del acuerdo nacional que se tomó para elegir candidato presidencial quien llegue acusar que hubo «imposición o dedazo» será por qué no reconoce los ideales de la cuarta transformación, ni tampoco está comprometido a dar continuidad al gobierno actual.

CRBP