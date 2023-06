-Publicidad-

Los aspirantes presidenciables de Morena acordaron proponer al Comité Nacional una batería de cuatro encuestas de empresas profesionales y una del partido para definir al candidato presidencial, dio a conocer el senador Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa en Culiacán, Sinaloa, explicó que dicho acuerdo se dio durante la cena que sostuvo con Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, quienes también buscan figurar en la boleta de 2024.

Los presidenciables que queden en segundo y tercer lugar podrán optar por ser líder de diputados o del senado, o miembros del gabinete, destacó.

Por su parte, aquellos que estén en los lugares cuarto, quinto y sexto podrán ser representantes plurinominales de su respectivo partido, sin embargo, será el Consejo Nacional el que decida el método de selección, reiteró.

El senador morenista dejó en claro que respetará y honrará el resultado de las encuestas, pues mantiene amistad con los otros tres postulantes del partido.

En ese sentido, dijo que cualquiera de los cuatro puede ofrecer al país profundización de la vida democrática y de la transición política que México inició en 2018, aunque destacó que el se siente el más capaz de representar al partido por su amplia trayectoria política.

La elección del candidato no va a ser instrumento de división, afirmó, además de reiterar que no está pensando en salirse de Morena aunque no le vaya bien en la encuesta.