Ante la campaña del PAN en redes, donde el exmandatario Vicente Fox Quezada se adjudica la creación del programa de pensiones a adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al político guanajuatense de cínico y mentiroso, pues exhibió que este estaba en contra de que los apoyos fueran universales.

Este viernes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que, en realidad, fue su gobierno al frente de la Ciudad de México, de 2000 a 2006, que creó y puso en marcha el concepto de pensiones universales para adultos mayores, y presentó un video donde Fox Quezada, entonces presidente de México, acusaba que estos apoyos significarían la «ruina» del país.

“Lo que dice Fox es mentira, falso, cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. Es una reverenda mentira, es muy hipócrita y el problema es que no está exacto”, reviró López Obrador al video.

La grabación, pagada y difundida por el Partido Acción Nacional (PAN), muestra a Vicente Fox afirmando que con él iniciaron los programas sociales, incluidas las pensiones para personas adultas mayores.

“Fue mi gobierno el que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales”, afirmó Fox en su video.

¡Que no te engañen! Con los gobiernos del PAN, empezó el programa de adultos mayores y se crearon programas sociales que sí beneficiaban a la gente, la diferencia es que se usa hoy con fines político electorales. México necesita despertar una vez más.#CambiemosMéxico pic.twitter.com/JsMAyC5euW — Acción Nacional (@AccionNacional) June 8, 2023

AMLO difunde video de Fox

Durante su conferencia matutina, AMLO mostró un video en el que aparece Fox y dice que dar dinero a los adultos mayores sería un derroche y un retroceso. “Me dejo de llamar Andrés Manuel porque me consta que él se opuso a este apoyo”, añade.

👉 #Chécalo | Así respondió el presidente @lopezobrador_ a un vídeo promocionado por el #PAN, en el que el exmandatario @VicenteFoxQue asegura que su gobierno fue el que inició el programa de pensión a los adultos mayores sin ser utilizado con «fines políticos». 💰👴🏻 pic.twitter.com/OGuARE0t3J — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 9, 2023

López Obrador incluso mencionó que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra de que las pensiones se convirtieran en un derecho constitucional.

El mandatario también apuntó que cuando se inició un programa similar en el entonces Distrito Federal, el expresidente se opuso a esta medida. Indicó que los gobiernos pasados no estaban a favor de iniciativas como esta.

«Me acuerdo que dijo que a los adultos mayores había que ponerlo a trabajar, no darles pensión».

Pensiones universales, en gobierno de AMLO

El mandatario nacional recordó que este tipo de apoyos se planteó desde 2001, por medio de un sistema que permitía la compra de artículos en tiendas comerciales a través de una tarjeta.

«Como no teníamos mayoría, en la Asamblea, el PRI y el PAN cuando presenté el presupuesto, no sé si 2002 o 2003, me recortaron el presupuesto para las pensiones».

De esta forma, dijo, se buscaba evitar que el programa fuera universal y solo fuera entregado a personas con bajos recursos. Narró que tuvo que luchar durante varios meses para que se hiciera el ajuste que se necesitaba

Según el Gobierno de México hay al menos un millón 259 mil adultos mayores quienes reciben este apoyo económico cada bimestre. El monto es de 4 mil 800 pesos, ya que en enero hubo un incremento en el pago de la pensión.