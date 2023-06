-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, en el marco del “Premio IMSS a la Competitividad 2023”, y como sede del “Taller Actualización de Evaluadores 2023 zona Puebla, Oaxaca y Tlaxcala en el Centro Vacacional IMSS Atlixco Metepec, va dirigido al personal evaluador de las unidades participantes.

El objetivo de este taller es la capacitación encaminada a los evaluadores nuevos y con experiencia, para proporcionar las herramientas que apoyen a generar una evaluación enfocada a la mejora continua y a fortalecer la madurez del sistema de gestión de calidad, del Modelo de Competitividad (MC) en las Unidades evaluadas, informó la ingeniera Alibet Yesica Bautista Barajas, supervisora de Proyectos del Premio IMSS a la Competitividad.

El Premio IMSS a la Competitividad es parte de las estrategias que impulsa el Instituto para que más unidades se sumen con una metodología estandarizada para brindar servicios con calidad y calidez dirigido a nuestros usuarios, explicó la maestra Rosa María Mendoza Santiago, supervisora de la División de Desarrollo de la Competitividad.

Agregó, “lo más importante es que nuestra derechohabiencia se sienta satisfecha con los servicios que otorga el IMSS en sus unidades médico-administrativas y que es parte de la misión y visión”.

En IMSS en Puebla es ejemplo de que este modelo funciona, ya que logró cuatro unidades ganadoras en 2022 en sus diferentes modalidades, siendo estas, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, UMF No. 2, UMF No. 6 y el Centro Vacacional Atlixco Metepec.

Acudieron un total de 53 participantes, en los días 06 y 07 de junio, de diversas unidades médicas y administrativas de las tres entidades, a quienes se les otorga como herramientas: la actualización de la norma del MC y del Premio IMSS a la Competitividad, los valores del Código de Ética que debe tener un evaluador al momento de generar su actividad en una unidad, el conocimiento de cómo identificar las mejores prácticas competitivas, las innovaciones entre otras que se deben llevar a la práctica en las Unidades.

Este taller se llevó a cabo como un trabajo conjunto de la Coordinación de Competitividad en Puebla con las instructoras que encabezan dicha capacitación, maestra Mendoza Santiago e Ingeniera Bautista Barajas, adscritas a la División de Desarrollo de la Competitividad y División de Impulso a la Competitividad Institucional, de la Coordinación Técnica de Competitividad Institucional de nivel central del IMSS.

CRBP