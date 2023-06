-Publicidad-

El delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, y el del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, señalaron que esperarán que Morena defina las reglas de elección de candidatos para decidir si renuncian a sus cargos o no.

Esto, a tres días de la sesión extraordinaria que tendrá el Consejo Nacional del partido lopezobradorista, en la que se prevé que se defina cómo será el proceso interno para todos los que tengan aspiraciones a contender por un cargo.

Además de que se da luego de que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón anunció el martes que a partir del lunes dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para dedicarse de lleno a consolidar su proyecto político en búsqueda de la candidatura presidencial con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En ese tenor, ante la pregunta sobre si renunciará a su cargo como delegado de los programas del Bienestar en Puebla para contender en el proceso interno, toda vez que tiene interés por la gubernatura, Rodrigo Abdala Dartigues indicó que esperará a que se den a conocer las reglas el domingo.

Dijo esperar que las condiciones sean “justas, claras y equitativas” para todos los participantes, pues así ya se podrá tomar una decisión al respecto, al señalar que la encuesta que se realice sobre los posibles candidatos medirá la competitividad de cada uno y dirá para qué cargo es idóneo su perfil.

Por ello, afirmó, que si dicho ejercicio no lo favorece como candidato a gobernador “seguirá buscando” el cargo, por lo que podría no aceptar algún otro puesto para contender el año que viene.

“Mejor esperemos a la resolución del domingo. A ver qué hay, porque decir otra cosa, estamos especulando”, expresó al tiempo de señalar que la encuesta mide la competitividad de cada perfil para el lugar idóneo y, al insistirle sobre si no es para la gubernatura, respondió que “la seguirá buscando”.

Debe definirse primero el proceso: Altamirano

En tanto, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, igual se pronunció por esperar las reglas, pues ha sido respetuosa del cargo en el que se encuentra actualmente y una vez que se tenga definido la forma de participación se analizará si continua o no al frente de la dependencia.

Manifestó que, si bien se afilió el año pasado a Morena, ha sido partidaria del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2006 y en 2018 se reincorporó, por lo que mientras se mantenga en el servicio público será respetuosa de la Ley y no se “meterá” en temas de campañas políticas.

“Yo siempre he sido de izquierda y en el tema de justicia social, llevo 23 años trabajando en el territorio, vengo de ahí, me gusta caminar, conozco el estado y el país y vamos a esperar y seguir siendo respetuosos, si fuese el caso (de renunciar) ya lo estaremos viendo si tenemos o no oportunidad”, asentó.

Precisó que ella desde el espacio en donde esté, ya sea administración pública o no, mantiene respeto a las instituciones y ahorita está enfocada a los proyectos que se tienen en la dependencia. Es de mencionar que aspira a la gubernatura.

Biestro, abierto a renunciar

Por su parte, su homólogo de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, actual secretario del Trabajo estatal y quien tiene interés a la presidencia municipal de Puebla, manifestó su respaldo a dicha postura, es decir que se separen de sus cargos, pues “no es ético permanecer en el puesto mientras se busca hacer campaña”.

Refirió que desde 2018 ha sido promotor de que los funcionarios renuncien a los espacios públicos que tienen para contender internamente, por lo que si ello fuera un requisito en la convocatoria de Morena para la selección de candidatos dejaría la secretaría.

Incluso, comentó que, si en dado se lo solicita el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por ser uno de los funcionarios que tiene aspiraciones, también lo haría.

“Yo creo que está bien, que cada etapa para cargos va tener sus momentos y habrá que esperarlos, de acuerdo a lo que se diga, apenas nos digan (las reglas) o como lo indique en este caso que podría ser el gobernador para acatar esto (la renuncia)”, apuntó.

LPR