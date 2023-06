Araujo debuta con el Barça; es cuarto mexicano que llega a equipo

El futbolista Julián Araujo, de 21 años, se unió al selecto grupo de figuras del balompié mexicano que han jugado, al menos un partido, con el Fútbol Club Barcelona, luego de que realizara su debut con el primer equipo “Blaugrana”.

Este martes, el Fútbol Club Barcelona disputó un amistoso ante el Vissel Kobe de Japón, con motivo de un homenaje al español, Andrés Iniesta, que le ha dicho adiós a esta última escuadra, luego de que anunciara su partida con miras una nueva aventura para el mercado de verano.

🍿 HIGHLIGHTS | Barça beat Iniesta and Vissel Kobe in Tokyo as season draws to a close pic.twitter.com/0dp4Ski1nE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 6, 2023