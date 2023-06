Derecho Policial y Militar a las Universidades

-Publicidad-

Este día, tocaremos con ustedes un tema escabroso, pero de consecuencias muy fuertes y en algún momento, hasta injustas diría yo y es que como en otras colaboraciones les hemos comentado, es mucho lo que se les exige a nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad y poco o casi nada, lo que se les apoya, al grado de que se ha entrado en un muy peligroso desgano de accionar de manera alguna por estos elementos, cuando saben perfectamente que el apoyo de las administraciones de los tres órdenes de gobierno, será escaso por no decir nulo.

Me explico, en todas las instituciones de educación superior, cuando se estudia Derecho, son muchas las materias y ramas de academia en la aplicación del mismo en el que nos inmersamos, pero desde un tiempo a acá, ha nacido una necesidad imperiosa que pocos, por no decir ninguno han volteado a ver y es precisamente el estudio del Derecho Policial y el Derecho Militar, dejando en estado de indefensión a los integrantes de nuestras fuerzas armadas y de seguridad que se dedican a cuidarnos, pero que nosotros no hacemos nada por ellos.

Y esto sale al tema, por la razón de que recientemente hablaba con un alto mando académico de nuestras fuerzas armadas, señalando la poca experiencia que tienen nuestros soldados en el tema civil, cuando hay que integrarse a la sociedad en el tema de la seguridad, en la Seguridad Pública y al Derecho Penal no castrense y cuando han de aplicar lo que a Derecho Policial se refiere, poco es lo que conocen realmente, dejando muy mal parados a nuestros Militares y Policías.

Y que decir de nuestros Policías que como lo dije, poco o nada entienden de la legislación castrense, pero lo peor, es que cuando tienen alguna intervención conjunta que resulta en problema grave, no se cuenta con abogados lo suficiente doctos en el manejo del Derecho Militar o Policial conjugándolo con su responsabilidad civil, en el momento de tener que defender a los elementes en acciones de este carácter y no saben, no pueden, o no quieren entrar a fondo de los problemas para defender a los guardianes de nuestra seguridad de manera adecuada, saliendo la mayor parte de las veces libres y victoriosos los delincuentes, aun y cuando los elementos hayan actuado apegados a sus legislaciones y además a las civiles, que ahora tienen que aprender pero que pareciera que estamos en su contra, para ello, sólo hay que ver las noticias de los últimos eventos..

En tratándose de los abogados defensores de la parte civil, si se preparan , toman cursos, talleres, especialidades, etc. pero a los militares y policías si bien les va, les tocan abogados de oficio pues no tienen el recurso para pagar uno privado y que no siempre tienen la calidad adecuada ni en el ámbito civil y mucho menos el Militar o Policial, normalmente los departamentos, jefaturas o direcciones jurídicas de las instituciones están plagadas de abogados imberbes que, lo que les interesa es cobrar su quincena y no defender adecuadamente, sin trampas ni solapamientos a los miembros de las fuerzas de seguridad.

De esta forma, el Soldado, el Guardia Nacional, o el Policía que ya se dio cuenta del problema, cae en un estado de desinterés y de preferir defenderse a sí mismo, no llevando a cabo las misiones o haciéndolo a medias, para las que fueron capacitados.

Si cumplen, abogados tramposos logran meterlos a la cárcel y si no cumplen abogados ávidos de sangre los meten a la cárcel por delitos de comisión por omisión, total que de todas manera Juan te llamas, y ya son muchos los elementos que por esas razones evitan de manera hábil el no cumplir con su trabajo.

Aquí es donde las Instituciones de educación superior entran, es indispensable el lograr integrar a los planes de estudio las materias de Derecho Militar y Derecho Policial, o al menos Policíologia, materia que tuve el honor a finales de los noventa de iniciar en la Escuela Libre de Derecho en Puebla, a fin de que el elemento sepa que tiene herramientas cuando lleva a cabo sus misiones de manera adecuada y dentro del marco de la ley, que lo van a defender profesionales con conocimiento de causa y no buitres carroñeros que solo quieren alimentarse de su sangre y desgracia.

Pocos juristas de calidad como lo es el Dr. Jesús Martines Garnelo ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, se ha preocupado por preparar jurídicamente hablando, la mayoría de las veces de manera gratuita, demostrando con esto su calidad humana a los elementos, y que se sepa es el único con muchas obras al respecto de la seguridad y apoyo a los integrantes de los cuerpos policiales y militares en apoyo a la Seguridad Pública, pocos siguen ese ejemplo, dejando atrás la seguridad jurídica a las que todos tenemos derecho, incluyendo a nuestros policías, militares y marinos

Cierto, que hay elementos que no actúan adecuadamente, pero ¿por eso vamos a dejar indefensos a los que lo dan todo por la patria y la ciudadanía?, usted tiene la mejor opinión…

¿O no?

Juzgue Usted

