El alcalde Eduardo Rivera Pérez advirtió que, si algún funcionario municipal, ya sea secretario o regidor, utiliza recursos públicos o su cargo para promocionarse de cara al 2024, serán removidos, pues tienen una labor que cumplir y la ley debe respetarse por todos.

Esto luego que aparecieron bardas pintadas con el nombre del regidor panista, Manuel Herrera Rojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, con la leyenda ¿Quién es Manolo Herrera? en la colonia Azcárate en la 20 sur y 11 oriente.

Por ello, en entrevista este viernes, el edil hizo énfasis en que los servidores del ayuntamiento no tienen permitido usar el tiempo de laborar para fines electorales, ya que, si lo hacen, se procederá ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) por ser la autoridad competente.

Sostuvo que eso no está dentro de sus principios y valores, por lo que no se permitirá que tomen la administración pública para realizar actos de proselitismo, al tiempo de señalar que si se busca desprestigiar la política se deben respetar las normas, leyes y recursos públicos, ya que éstos son de los ciudadanos.

Dijo que este tema la ha platicado con el gabinete y los regidores, los cuales hasta el momento no le han informado si tienen intenciones de competir, pero estará pendiente de ello para que no haya actos fuera de la norma.

«Que no desvíen recursos públicos, que no utilicen el tiempo que tenemos para trabajar por la ciudad, para hacer campaña política, sería el primero en que aquel que se pase de la raya, se va de la administración, no voy a permitir que la institución pública que es el gobierno de la ciudad, se maneje para aprovecharse de un beneficio político partidista», declaró.

Políticos deben respetar ley de cara a 2024

En ese tenor, Rivera Pérez fue cuestionado por la promoción del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Martínez Amador, a lo que consideró que todos son libres de impulsar acciones con fines políticos y la gente debe valorar este tipo de prácticas.

Sostuvo que es respetuoso de las aspiraciones que tengan todos y es bienvenida la participación de los que quieran hacerlo de cara al 2024, aunque debe ser en apego a la norma, pues la ciudadanía es la que siempre está atenta de estos casos y son los que al final decidirán.

Aseveró que no le toca a él juzgar las acciones que políticos hagan para promocionarse, pero reiteró que debe hacerse conforme lo marca la ley.

«Respeto y es bienvenida la participación de todos aquellos que quieran hacerlo de cara al proceso electoral 2024, en mi opinión lo que yo diría es que es importante respetar la norma y las leyes, cada partido político lleva su proceso, su estrategia, también cada persona que tiene su aspiración», expresó Rivera Pérez.

CRBP