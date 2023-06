-Publicidad-

La reunión que se tendrá el sábado con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el sábado en Puebla no es para darle un espaldarazo, sino para escucharla, por lo que no habrá propuestas por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista, el presidente del organismo, Héctor Sánchez Morales, quién se señaló que está reunión es organizada por el Club de Empresarios y solo acuden de manera particular, ya que así fue la invitación y cada uno es libre de asistir o no, aunque no precisó donde será.

Indicó que a lo mejor se verá qué proyectos vienen hacia futuro con ella, pues es de conocimiento público que la mandataria capitalina aspira a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, pero dicho encuentro no compromete al CCE en cuestiones políticas.

“No es un evento organizado por el CCE, desde luego nosotros estamos invitados de manera particular. No es avalar (la promoción política), a mi me parece que hay que escuchar, pues no hay propuestas, es más, ni siquiera es candidata”, asentó.

Agregó que hay que oír todas las versiones, pues incluso recordó que hicieron lo mismo cuando vino a Puebla el titular de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien también aspira a ser el abanderado de Morena, aunque eso fue el año pasado.

“Hay que estar abiertos, bien atentos de qué es lo que viene en la parte política de nuestro país, no sabemos cómo esté la invitación, ni de cuántos sean los que vayan asistir, a mi le llegó de manera personal”, declaró Sánchez Morales.

Reunión será a las 9 de la mañana

Es de mencionar que, como parte de la agenda que tendrá Sheinbaum Pardo, está el desayuno con los empresarios a la 9 de la mañana, posteriormente tendrá una conferencia en el Centro Expositor a las 11 horas.

Después, tendrá una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en donde se prevé que se ratifique el convenio de seguridad y también acudirá a la inauguración del Palacio de Gobierno, para concluir sus actividades con una comida.

