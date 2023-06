-Publicidad-

El diputado Eduardo Alcántara Montiel señaló que su futuro en el partido dependerá del PAN Nacional, proceso que desconoce cuánto puede tardar, pero que independientemente de eso no prevé dejar la bancada albiazul en el Congreso local ni cambiarse a otro partido.

En entrevista, previo a la sesión de este jueves, el legislador sostuvo que esperará hasta agotar todos los procedimientos, luego de que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla aprobó expulsarlo luego de la sentencia en su contra por violencia política de género.

Aseveró que no existe una relación entre los derechos del militante y la bancada, e incluso existen compañeros dentro de la misma fracción que no son miembros del albiazul, y no por eso dejan de formar parte, pues van en un mismo grupo.

-Publicidad-

«Es un tema distinto que se regula en la Ley en el Reglamento del Congreso, que yo puedo determinar a qué bancada puedo pertenecer, pero yo primero agotaré los procedimientos y demostrar que no hay nada al respecto, y después tomaré una determinación«, asentó.

Sin mencionar nombres, pero en alusión a la dirigente Mónica Díaz de Rivera Hernández representan un grupo político en el PAN «que tienen una función distinta, que yo quisiera separar la posición del alcalde Eduardo Rivera Pérez”, que no tiene que ver con el partido, y la que tiene otro que esta frente de la dirigencia».

Alcántara Montiel reconoció que ha sido un personaje incómodo, pero continuará diciendo las cosas de frente como son, al añadir que se siente tranquilo, toda vez que no prosperará su expulsión ante la Comisión de Orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

- Publicidad -

Incluso, afirmó que ya tuvo comunicación con el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, quien le dijo que hay que esperar los tiempos y procedimientos para que se resuelva.

Tribunal no pidió expulsión, dice

A pregunta expresa si lo considera como una venganza política, Alcántara Montiel respondió «yo sostengo que vieron burro y se les ofreció viaje, y sucedió esta circunstancia que ya fue atendida y que sigo litigando en el Tribunal Federal«.

Y es que, afirmó, el Tribunal Electoral nunca ordenó que lo expulsarán del partido, sino que le corrió la sentencia para que determinara lo que considerara, al tiempo de exponer que a la fecha no ha sido notificado de dicho proceso.

-Publicidad-

CRBP