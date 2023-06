-Publicidad-

La política de comunicación social del actual gobierno federal está encaminada hacia el diálogo directo con el Presidente en las mañaneras, donde tiene diálogo directo con los periodistas, explica decisiones y atiende peticiones ciudadanas, y dar libre acceso a los medios sin condicionar sus preguntas, aunque se enfrenta al reto de las redes sociales, donde persiste la desinformación y la descalificación sin sustento.

En entrevista con Ángulo 7, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del gobierno federal, explicó los ejes rectores de este nuevo modelo, el cual –dijo– busca una nueva relación con el Poder Ejecutivo.

Afirmó que, a diferencia de sexenios anteriores, el actual ya no da “chayote”, es decir, no paga a medios para que hablen bien de él o mal de sus adversarios, además de que no imponen agendas ni palomea o tacha preguntas a los periodistas.

En este sentido , remarcó el hecho de que, en las mañanas, los reporteros de cualquier medio, pequeño o grande, tienen garantizado el acceso y la oportunidad de entablar una diálogo directo con el Poder Ejecutivo.

Insistió en que, en el pasado, hubo medios de comunicación que se hicieron grandes con el financiamiento del gobierno federal, es decir, con dinero del erario, mientras sus dueños mantenían intereses fuera del periodismo, por lo que, cuando estos se veían contrariados por decisiones gubernamentales, respondían con ataques y denostaciones.

Aunque la relación con los medios de comunicación ha cambiado, Ramírez Cuevas reconoció que la comunicación social se enfrenta también al reto de la difusión de noticias falsas y denostación, por parte de todos los bandos, así como la confrontación sin diálogo en las redes sociales.

Ante esta situación, señaló que su postura es a favor de que los periodistas mantengan un manejo adecuado y ético de la información, con base en la investigación, así como por dirimir conflictos a través de diálogo pacífico y abierto, pues es normal que existan intereses en conflicto en una democracia.

A estos retos, hay que agregar que el Congreso federal, donde Morena y sus aliados mantienen la mayoría, aún tiene pendiente la aprobación de una reforma a Ley General de Comunicación social acorde con la nueva visión sobre la comunicación social, pues se mantiene vigente la tristemente célebre “Ley Chayote”, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para conocer más detalles sobre el modelo de comunicación social de la Federación, Ángulo 7 presentará la entrevista completa con Jesús Ramírez Cuevas, el próximo miércoles 7 de junio, a las 8 de la noche, a través de Proyecto Radio.

Estábamos listos para transmitirla el pasado 31 de mayo, pero causas ajenas a esta redacción lo impidieron. Reiteramos nuestra sincera disculpa con nuestros seguidores y los esperamos el próximo miércoles.

