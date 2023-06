-Publicidad-

Hasta 2019, el 12.6 por ciento de la población infantil y adolescente en Puebla laboraba en empleos no permitidos, ya sea por no contar con la edad legal para trabajar, realizar actividades peligrosas o en condiciones no adecuadas, por lo que fue el segundo estado con mayor porcentaje de menores en dicha situación.

Así lo dio a conocer el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República en su reporte ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes que trabajan?, con datos del Inegi, donde señaló que la entidad poblana sólo estuvo por debajo de Oaxaca como el estado con mayor tasa de menores trabajando en esas condiciones, con el 14.9 por ciento.

El tercer estado con mayor incidencia fue Chiapas, con el 11.9; mientras que Michoacán reportó el 11.5 por ciento de sus menores.

En contraste, en los estados del norte y la capital del país se dieron las menores tasas de niños y adolescentes trabajando en ocupaciones no permitidas, toda vez que en Baja California Sur fue el 3.1 por ciento, lo mismo que en la Ciudad de México; por su parte, en Baja California la incidencia fue de 3.4 por ciento.

Por su parte, en Nuevo León la incidencia fue del 3.5; mientras que en Coahuila, del 3.9. Asimismo, en Tamaulipas, fue del 4.4 por ciento.

-Publicidad-

En tanto, el promedio nacional fue del 7.1 por ciento, destacó el informe, es decir 2 millones de menores.

A nivel nacional, el mayor porcentaje de menores que realizaban una ocupación no permitida fueron hombres, con el 70.8 por ciento, de los que el 72.9 por ciento tenían entre 15 y 17 años.

Asimismo, el porcentaje de niños y adolescentes que hacían trabajos no permitidos en poblaciones rurales fue del 14 por ciento, mientras que en las urbanas, del 7.9 por ciento.

- Publicidad -

Dicho informe recalcó que aunque Oaxaca presentó el porcentaje más alto de menores en ocupaciones no permitidas, con el 14.9, es decir, 153 mil 554; la entidad de Puebla y el Estado de México la sobrepasaron en número, pues en la primera había 193 mil 643, mientras que, en la segunda, 191 mil 385.